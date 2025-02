L’importanza delle prove di collaudo strutturali per la stabilità e la sicurezza degli edifici

Nel settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile, le prove di carico rappresentano un passaggio essenziale per verificare la stabilità e la sicurezza di un edificio. Questi test consentono di valutare la capacità portante degli elementi strutturali, analizzando la loro risposta a sollecitazioni simulate.



I metodi utilizzati variano a seconda delle esigenze specifiche, che includono prove statiche e dinamiche e che consentono di raccogliere dati fondamentali per certificare l’idoneità di una struttura.



Prove di carico: prevenzione e monitoraggio avanzato Le prove di carico non sono solo un requisito normativo, ma anche uno strumento di prevenzione indispensabile per individuare eventuali criticità strutturali prima che possano causare danni o compromettere la sicurezza degli occupanti. Monitorare la risposta degli edifici alle sollecitazioni permette quindi di intervenire tempestivamente con le soluzioni più appropriate, riducendo il rischio di cedimenti e migliorando la durabilità delle costruzioni.



Nel corso delle prove di carico e dei collaudi strutturali, la rilevazione delle deformazioni avviene attraverso sofisticati sistemi di acquisizione dati con misurazioni estremamente precise. I sensori elettronici posizionati strategicamente permettono di monitorare con la massima accuratezza il comportamento delle strutture sottoposte a test. Tra le tecnologie impiegate figurano sensori potenziometrici centesimali, utilizzati per misurare le deformazioni lineari, inclinometri di alta precisione per rilevare le rotazioni ed estensimetri strain gauge, fondamentali per valutare gli stati tensionali.



L’innovazione tecnologica si traduce anche in soluzioni avanzate per l’allestimento e l’esecuzione delle prove. L’impiego di aste telescopiche speciali agevola il rapido posizionamento dei sensori, per raggiungere con facilità altezze superiori ai 10 metri.



Per strutture particolarmente complesse o di grandi dimensioni, come impalcati, ponti e viadotti, le misurazioni delle deformazioni possono essere effettuate attraverso avanzate tecniche topografiche di precisione. Questo approccio assicura un monitoraggio capillare e affidabile, fondamentale per verificare la stabilità delle infrastrutture e garantire la sicurezza nel tempo.

Verifiche sui solai, un passaggio fondamentale per la sicurezza Le prove di carico sui solai sono fondamentali in diverse situazioni, in particolare dopo eventi straordinari come terremoti o incendi, che possono compromettere la stabilità strutturale di un edificio. Non solo. Si deve operare anche in seguito a ristrutturazioni o modifiche nella destinazione d’uso di un immobile. Diventa dunque necessario effettuare test specifici per verificare se la nuova configurazione rispetti i requisiti di sicurezza. In fase di collaudo di nuove costruzioni, queste verifiche rappresentano un requisito imprescindibile per certificare la conformità del progetto alle normative vigenti.



Le metodologie impiegate per le prove sui solai includono tecniche di carico progressivo, come l’utilizzo di sacchi d’acqua o pesi distribuiti, che simulano le condizioni di utilizzo reale. I dati raccolti attraverso sensori di precisione aiutano a individuare eventuali deformazioni o cedimenti, fornendo informazioni fondamentali per determinare se la struttura necessiti di interventi di consolidamento. L’azienda, grazie alla sua esperienza e all’impiego di strumentazioni di alta precisione, è in grado di effettuare queste verifiche con la massima affidabilità con un supporto tecnico essenziale per ingegneri e progettisti.



Ad esempio La.Sp.ed. Tirreno, utilizzando tecnologie avanzate, progetta ed esegue prove di carico su vari elementi strutturali, come solai, travi, tetti, scale, impalcati da ponte. La.Sp.ed. Tirreno impiega tecniche sofisticate per eseguire queste analisi, al fine di restituire risultati dettagliati che supportano la progettazione e la manutenzione degli edifici.



A seconda delle richieste, l’esecuzione delle prove può avvenire con carico distribuito mediante serbatoi appositi per collaudi solai o con carichi concentrati tramite martinetti oleodinamici gestiti da centraline elettroniche per il controllo del carico, sistemi di monitoraggio tramite trasduttori elettronici di spostamento. Il tutto avviene sempre con certificati di taratura semestrali.

Prove di carico su solai: le soluzioni di La.Sp.ed. Tirreno Nata alla fine degli anni ‘70 grazie al lavoro sul campo di un team di esperti con una lunga esperienza nel settore edilizio, La.Sp.ed.Tirreno è oggi un laboratorio di riferimento per il controllo qualità e l’analisi dei materiali da costruzione. Fin dalle sue origini, l’azienda ha puntato su tecnologie avanzate e strumentazioni all’avanguardia per poi affermarsi come un partner strategico per il settore delle costruzioni.



Il laboratorio, fiore all’occhiello della società di Cava De’ Tirreni, si distingue per l’uso di unità mobili per indagini e collaudi strutturali in situ, con l’obiettivo di garantire interventi mirati ed efficienti. Negli ultimi anni, ha inoltre ampliato il proprio raggio d’azione con un investimento importante nella ricerca e nello sviluppo di materiali compositi per il settore edile. Grazie a una squadra di tecnici altamente specializzati, l’azienda propone elevati standard di sicurezza e affidabilità, confermandosi leader nelle analisi strutturali.



La.Sp.ed. Tirreno opera in tutta Italia con un’ampia proposta di servizi fondamentali per la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture, in collaborazione con enti pubblici e privati. L’affidabilità e la precisione delle sue analisi l’hanno resa un punto di riferimento nel settore della diagnostica strutturale e del monitoraggio delle costruzioni.

Le certificazioni di La.Sp.ed Tirreno L’elevata competenza dell’azienda è attestata da numerose certificazioni che assicurano la qualità e l’affidabilità dei servizi offerti. Il sistema qualità dell’azienda è certificato UNI EN ISO 9001:2000 con il numero 9175.LSPE, un riconoscimento che testimonia l’impegno nella gestione della qualità e nella costante ricerca dell’eccellenza.



Oltre a questa certificazione, La.Sp.ed. Tirreno è autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione di verifiche strutturali e prove di carico in conformità alle normative vigenti. Le autorizzazioni ministeriali includono i numeri 22866/82 e 48276/01, in riferimento alla legge 1086 del 5 novembre 1971, che disciplina le opere pubbliche e private dal punto di vista della sicurezza strutturale. Inoltre, l’azienda è accreditata con il numero 54141 per l’esecuzione di prove geotecniche sulle terre, secondo quanto stabilito dalla Circolare n° 349/STC del 16 dicembre 1999.

I clienti principali di La.Sp.ed Tirreno Grazie alla sua consolidata esperienza, La.Sp.ed. Tirreno collabora con alcune delle realtà più importanti nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture. Tra i suoi clienti figurano enti pubblici di primaria importanza, come Anas e Ferrovie dello Stato, che si affidano ai suoi servizi per il monitoraggio e il collaudo di ponti, viadotti e strutture ferroviarie. Anche numerosi comuni italiani, tra cui quello di Roma, Brescia, Bologna, Salerno si avvalgono delle competenze dell’azienda per la verifica della stabilità di edifici storici e nuove costruzioni. L’azienda è inoltre operativa nelle maggiori province d’Italia, come quella di Napoli, e nelle Università di Salerno, Napoli, Roma e presso Università degli studi della Calabria.



La fiducia accordata da queste prestigiose istituzioni conferma il ruolo centrale di La.Sp.ed. Tirreno nel settore delle indagini strutturali. L’affidabilità delle sue analisi e la capacità di individuare soluzioni su misura per ogni specifica esigenza fanno di questa azienda un punto di riferimento per la sicurezza e la qualità delle costruzioni.



Per ulteriori informazioni

laspedtirrenosrl.com

