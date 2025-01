L’importanza delle indagini in situ per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli edifici

Le indagini in situ permettono di raccogliere informazioni preziose per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli edifici, contribuendo a garantire la sicurezza e la durata nel tempo delle strutture realizzate.

Le indagini in situ offrono numerosi vantaggi, tra cui: Precisione dei dati : le informazioni raccolte direttamente sul campo sono molto più accurate rispetto alle stime teoriche o a quelle ottenute tramite modelli numerici.

: le informazioni raccolte direttamente sul campo sono molto più accurate rispetto alle stime teoriche o a quelle ottenute tramite modelli numerici. Prevenzione dei rischi : identificare problematiche geologiche o strutturali prima che possano compromettere la sicurezza del progetto.

: identificare problematiche geologiche o strutturali prima che possano compromettere la sicurezza del progetto. Ottimizzazione dei costi: scegliere i materiali giusti, le tecniche di costruzione e le fondazioni più adatte al terreno riduce i rischi di errori costosi e di lavori non necessari.

Prove di carico Le prove di carico sono una delle metodologie più importanti per il collaudo strutturale. Si effettuano applicando carichi reali su elementi strutturali (come travi, pilastri, solai) e misurando la loro risposta. L’obiettivo è verificare la capacità portante della struttura e monitorare eventuali deformazioni o cedimenti. Le prove più frequenti sono: Prova di carico su pali di fondazione ;

; Prova di carico su solai ;

; Prova di carico su ponti ;

; Prova di carico sui sistemi di ancoraggio.

Indagini distruttive Le indagini distruttive sono indagini invasive che ci permettono di verificare lo stato attuale di un elemento strutturale e quindi della spina dorsale di un edificio. Tra le più frequenti abbiamo: Carotaggio ;

; Prelievo di barra d’armatura ;

; Martinetto piatto singolo e doppio su muratura.

Indagini non distruttive Le indagini non distruttive sono indagini non invasive, anch’esse permettono di verificare lo stato attuale di un edificio. Insieme alle indagini distruttive danno la possibilità di raggiungere tre livelli conoscitivi: LC1 , LC2 , LC3. Le indagini non distruttive più frequenti sono: sclerometriche ;

; ultrasoniche ;

; metodo sonreb ;

; durometriche ;

; termografie ;

; video-endoscopiche.

LA.SP.ED. Tirreno: indagini strutturali e prove di laboratorio su materiali da costruzione Un laboratorio autorizzato per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione è ad esempio quello di LA.SP.ED. Tirreno s.r.l (come da circolare dell’08 settembre 2010, n. 7617 / STC – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001), per il SETTORE A: Calcestruzzi; Acciai; Laterizi; Leganti idraulici; con estensione ai materiali compositi.



LA.SP.ED. Tirreno s.r.l fu fondata nel 1979 da un gruppo di professionisti appassionati e visionari. Il Laboratorio Sperimentale per l’Edilizia è una struttura dedicata all’innovazione e alla ricerca nel settore delle costruzioni: da oltre 40 anni, l’obiettivo è infatti quello di promuovere l’eccellenza attraverso la sperimentazione di nuovi materiali, tecniche costruttive e soluzioni tecnologiche avanzate. Nel corso degli anni, il laboratorio ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella validazione di innovazioni che hanno influenzato il panorama edilizio, collaborando con istituzioni, aziende e professionisti del settore per migliorare le pratiche di costruzione.



Attraverso un’approfondita attività di ricerca e una costante interazione con il mondo accademico e industriale, LA.SP.ED. Tirreno s.r.l è riuscita a proporre soluzioni che rispondono alle esigenze del presente, ma guardano sempre al futuro. Il laboratorio continua a essere un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative e testate, con l’ambizione di contribuire a un’edilizia sempre più efficiente, sicura e rispettosa dell’ambiente.

Certificazioni ottenute Nel corso degli anni, il laboratorio di LA.SP.ED. Tirreno s.r.l ha ottenuto importanti certificazioni che ne testimoniano la competenza e l’affidabilità. Oltre alla certificazione ministeriale, che attesta l’impegno nelle attività di sperimentazione e collaudo dei materiali e delle tecniche costruttive ha ottenuto altre certificazioni di qualità che riflettono i più elevati standard del settore. Tra queste, spicca la certificazione IMQ, che garantisce la conformità dei processi e prodotti alle normative internazionali di sicurezza e qualità. Inoltre, il laboratorio vanta certificazioni ISO per la gestione della qualità (ISO 9001), che confermano il nostro impegno a operare con standard elevati non solo in termini di qualità.



Le certificazioni ottenute permettono di rispondere con efficacia e professionalità alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo servizi di ricerca, consulenza e sviluppo che soddisfano le richieste di sicurezza, efficienza e innovazione dei clienti che si affidano a LA.SP.ED. Tirreno s.r.l.



Nell’ultimo anno LA.SP.ED. Tirreno s.r.l ha svolto commesse per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli), per la Città di Reggio Calabria, per L’Agenzia del Demanio (Direzione generale Piemonte e Valle D’Aosta) e per la Presidenza del Consiglio Dei Ministri (Commissario Straordinario A24 – A25).



Per ulteriori informazioni

laspedtirrenosrl.com

