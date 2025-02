Le proroghe dei permessi edilizi previste dal Decreto Milleproroghe

In vigore la legge di conversione del decreto “Milleproroghe” che ha esteso da 30 a 36 mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi edilizi per tutti gli atti presentati o rilasciati entro il 31 dicembre 2024.



Per ottenere la proroga è necessario presentare la domanda al Comune.



Interessati anche i permessi di lottizzazione.



Da 30 a 36 mesi per completare i lavori Il decreto ha stabilito una ulteriore proroga di sei mesi per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, portando la loro validità complessiva da 30 a 36 mesi. La proroga riguarda i titoli abilitativi rilasciati o formati entro il al 31 dicembre 2024.



Per ottenere la proroga occorre presentare richiesta al Comune prima della scadenza originaria del titolo.

Proroga a domanda L’allungamento dei termini di validità riguarda: permessi di costruire;

segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);

autorizzazioni paesaggistiche;

autorizzazioni ambientali.

convezioni di lottizzazione. In questi casi la proroga non è automatica ma occorre presentare una comunicazione al Comune con la specifica richiesta. Questa può essere inoltrata a patto che i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo). La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori).



È possibile chiedere una nuova proroga anche nel caso in cui in precedenza il Comune abbia già concesso un allungamento dei termini di validità del titolo edilizio originario.

Proroga automatica per le convenzioni di lottizzazione L’allungamento dei termini di validità disposto dal decreto riguarda anche le convenzioni di lottizzazione costituite fino al 31 dicembre 2024. In questi casi le proroghe sono automatiche. È richiesto comunque anche in questo caso che gli atti non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela approvati successivamente all’atto originario.

