Decreto PNRR: per accedere al cantiere servirà la patente a crediti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Tra le altre, lo schema di decreto introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con l’istituzione della patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.



Si tratta di una misura introdotta al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e verrà inserita all’interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – TUSL.



Vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo articolo 27 del TUSL, riportato nello schema di decreto PNRR, che andrà a sostituire l’attuale articolo.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Patente crediti cantiere: i requisiti per ottenerla La nuova misura è destinata ad imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.



La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.



I requisiti richiesti per ottenere la patente a crediti sono: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Crediti inziali e decurtazione La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e agli autonomi, in possesso dei requisiti, di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.



Nello schema del decreto PNRR vengono elencati i casi in cui avviene la decurtazione dei crediti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.



Ovvero: accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti ;

; accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti ;

; provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti ;

; riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: la morte: 20 crediti ; un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti ; un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti .

Il decreto prevede che nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.



L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Come recuperare i crediti decurtati I crediti decurtati possono essere reintegrati da parte del soggetto destinatario di uno dei provvedimenti sopra riportati, solo dopo aver frequentato un corso che consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.



Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di recupero crediti, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.



Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.



Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.