In arrivo novità per la patente a crediti (o punti) in cantiere, introdotta con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024.



Il provvedimento normativo detto anche Decreto PNRR, recante appunto ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, modifica il TUSL n.81 del 2008 introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.



Con un emendamento approvato (formulato da più forze politiche) viene presentata la modifica alla lettera a) del comma 19, dell’articolo 29, quindi introdotto il meccanismo di autocertificazione dei requisiti e modificata la tabella dei punti da decurtare in caso di violazioni.



Prevista, inoltre, l’esenzione per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.



Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’emendamento approvato.



Autocertificazione patente a punti cantiere: come presentare la domanda Ricordiamo che la patente a punti per accedere in cantiere sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024.



L’emendamento prevede la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti definiti al comma 1, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.



Ciò significa che non sarà necessario presentare documenti ufficiali all’atto della dichiarazione, ma si può semplicemente attestare il possesso dei requisiti richiesti con una dichiarazione.



Attenzione però, un’eventuale dichiarazione non veritiera, può comportare la revoca della patente.



Tuttavia per conoscere le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente occorre attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Patente a punti cantiere: ridefinita la tabella dei punti da decurtare La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti .



Per operare regolarmente, le imprese devono mantenere almeno 15 punti sulla loro patente. Le penalizzazioni per la perdita di punti sono dettagliate in una tabella allegata all’emendamento (di seguito riportata): si perderanno 5 punti in caso di inabilità temporanea che comporti un’astensione dal lavoro per oltre 60 giorni, 8 punti per un’inabilità permanente che limiti parzialmente la capacità lavorativa, e 15 punti per un’inabilità permanente totale.



Una versione precedente di questa tabella prevedeva una decurtazione di 10 punti per un’inabilità temporanea assoluta e 15 punti per ogni tipo di inabilità permanente.



In assenza di patente, o di un documento equivalente per imprese straniere, o nel caso di una patente con meno di 15 punti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un importo minimo di 6.000 euro.