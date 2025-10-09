Pareti ventilate, benessere abitativo e salubrità dell’edificio: quando e perché scegliere questa soluzione costruttiva

Le facciate ventilate sono sistemi costruttivi ad alte prestazioni, progettati per proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici e migliorare la ventilazione naturale dell’involucro. La stratigrafia comprende una sottostruttura metallica o lignea, uno strato isolante, una camera d’aria e un rivestimento esterno.



L’intercapedine ventilata, aperta in alto e in basso, attiva l’effetto camino, favorendo l’espulsione dell’aria calda e umida, con benefici in termini di comfort estivo, controllo dell’umidità e durabilità dei materiali. Il sistema funge anche da barriera climatica, potenzia l’isolamento acustico e previene condensa e muffe. Grazie alla modularità e alla compatibilità con soluzioni sostenibili come cappotti, fotovoltaico e pareti verdi, è ideale per interventi di riqualificazione energetica e spesso rientra nei bonus edilizi per edifici a basso impatto ambientale.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica Questo manuale affronta il tema della riqualificazione e del risanamento energetico degli edifici esistenti dal punto di vista concettuale e tecnico, offrendo al lettore uno strumento operativo per progettare e porre in opera correttamente tutti gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. Il testo affronta diversi argomenti, a partire dai concetti generali relativi a materiali e posa in opera. In seconda battuta si analizzano i sistemi costruttivi, i sistemi di parete e i materiali isolanti, poiché è necessario conoscere i materiali, le loro caratteristiche e costi per poi riuscire ad applicarli al meglio. Nella terza parte si trattano: l’isolamento interno e il cappotto esterno sempre nell’ottica della riqualificazione degli edifici con la relativa messa in opera e i possibili errori di posa. Un focus fondamentale del testo è l’analisi dei ponti termici e la soluzione dei nodi fondamentali: parete-solaio, sbalzi, tetto, isolamento del tetto e ultimo solaio. L’analisi degli elementi quali finestre, davanzali, serramenti e cassonetto, rappresenta il cuore dell’ultima parte del manuale. Paolo De Martin Architetto libero professionista, consulente energetico per l’Agenzia CasaClima dal 2002. Svolge per conto dell’Agenzia CasaClima e altri enti attività di formazione tecnica a convegni, seminari e fiere di settore in ambito nazionale e internazionale sul tema della progettazione energeticamente efficiente e sul risanamento dell’esistente. Paolo De Martin | Maggioli Editore 2021 49.40 € Scopri di più

Le fasi dell’installazione L’installazione di una parete ventilata richiede precisione e una corretta sequenza esecutiva. Si parte dalla verifica del supporto murario, con eventuali interventi di bonifica, e dalla tracciatura dei punti di ancoraggio.



La sottostruttura, composta da profili in alluminio, acciaio o legno trattato, viene fissata per garantire un’intercapedine continua di 30–50 mm.



Segue la posa dell’isolante termico ad alte prestazioni, protetto da membrane traspiranti e impermeabili, con giunti sigillati per evitare ponti termici. Lo spazio ventilato tra isolante e rivestimento favorisce l’effetto camino, con aperture calibrate e griglie di protezione.



Il rivestimento esterno, in materiali resistenti come ceramica, HPL, metallo o legno, viene installato con sistemi di fissaggio a vista o nascosti. La verifica finale assicura l’allineamento, la planarità e la corretta ventilazione dell’intera superficie.

I vantaggi di una parete ventilata La parete ventilata rappresenta una soluzione costruttiva evoluta, in grado di superare le limitazioni prestazionali delle murature tradizionali sotto il profilo termico, igrometrico, energetico e ambientale.



Dal punto di vista dell’isolamento, le pareti convenzionali offrono performance dipendenti dalla massa e dalla conducibilità dei materiali impiegati, spesso insufficienti in assenza di una stratigrafia adeguata. Il sistema ventilato, invece, integra materiali coibenti e una camera d’aria continua, che attiva un flusso convettivo naturale e contribuisce alla stabilizzazione delle condizioni interne, riducendo le dispersioni e migliorando l’efficienza dell’involucro. In contesti soggetti a elevata umidità o a sbalzi termici, le soluzioni tradizionali risultano più esposte a fenomeni di condensa e infiltrazione. La ventilazione interna della parete ventilata consente l’evaporazione del vapore acqueo, preservando l’integrità dei materiali e garantendo un ambiente salubre.



L’ottimizzazione energetica è un ulteriore punto di forza: mentre le murature classiche richiedono spesso impianti ausiliari per il controllo del microclima, il sistema ventilato riduce il fabbisogno termico passivo, contribuendo alla sostenibilità operativa dell’edificio.



La protezione dagli agenti atmosferici è assicurata dal rivestimento esterno e dalla stratificazione tecnica, che schermano la struttura portante e ne prolungano la durabilità. Inoltre, la modularità dei pannelli consente interventi rapidi e non invasivi, semplificando la manutenzione e l’aggiornamento estetico.



Sul piano architettonico, la parete ventilata offre ampia libertà compositiva, con finiture e materiali diversificati che si adattano a contesti contemporanei e di alta qualità formale. La compatibilità con materiali riciclati e certificati ne rafforza il profilo ambientale, rendendola idonea per progetti orientati alla sostenibilità.



Infine, il comfort abitativo risulta significativamente migliorato grazie alla regolazione passiva della temperatura e alla gestione naturale dell’umidità, garantendo condizioni interne stabili e favorevoli in ogni stagione.

Quando scegliere la parete ventilata In climi con forti escursioni termiche

In edifici soggetti a umidità o pioggia frequente

Per progetti di riqualificazione energetica

Per facciate architettoniche di impatto

In contesti urbani dove il comfort abitativo è prioritario

Riferimenti normativi UNI 11018 – Sistemi di facciata ventilata: definizioni, requisiti e classificazione

– Sistemi di facciata ventilata: definizioni, requisiti e classificazione UNI EN 13119 – Requisiti prestazionali per facciate continue

– Requisiti prestazionali per facciate continue UNI EN 13830 – Facciate continue: caratteristiche e metodi di prova

– Facciate continue: caratteristiche e metodi di prova UNI EN ISO 6946 – Resistenza termica e trasmittanza termica

Scheda Tecnica Comparativa: Parete Ventilata – Parete Tradizionale

Sezione Parametro Parete Tradizionale Parete Ventilata 1. Struttura Stratigrafia Muratura + intonaco Muratura + isolante + intercapedine + rivestimento Intercapedine ventilata ———- Favorisce la ventilazione naturale Materiali di finitura Intonaco, pittura, rivestimenti diretti Pannelli modulari: ceramica, legno, metallo, HPL 2. Prestazioni Energetiche Isolamento termico Medio, dipendente dal materiale Elevato, grazie alla stratigrafia e alla ventilazione Isolamento acustico Variabile Migliorato con intercapedine e pannelli Protezione dall’umidità Sensibile alla condensa Ottima, effetto camino e traspirabilità Comfort abitativo Discontinuo Regolazione passiva della temperatura 3. Manutenzione e Durabilità Manutenzione Invasiva, interventi diretti sulla muratura Facilitata, pannelli sostituibili senza impatto strutturale Durabilità Dipendente da esposizione e finitura Maggiore resistenza agli agenti atmosferici Resistenza agli agenti esterni Limitata Elevata, grazie alla protezione multistrato 4. Estetica e Sostenibilità Flessibilità estetica Limitata Ampia gamma di texture, colori e geometrie Integrazione con sistemi verdi Complessa Compatibile con pareti verdi e impianti fotovoltaici Sostenibilità ambientale Dipende dai materiali impiegati Favorisce materiali riciclati e naturali Accesso a incentivi Raro Spesso inclusa nei bonus per riqualificazione energetica

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!