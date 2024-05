Ordinanza esame di stato architetti e ingegneri 2024: novità sulle modalità d’esame

L’Ordinanza Ministeriale n. 635, rilasciata il 29 aprile 2024, ha introdotto nuove e importanti indicazioni per l’Esame di Stato 2024 di abilitazione alle professioni regolamentate, comprese quelle di architetto e ingegnere.



Ecco una panoramica dettagliata delle date e delle modalità d’esame per il 2024.



La formulazione di quest’anno introduce una novità: l’esame è in deroga rispetto alle norme vigenti, il che conferma le anticipazioni del decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2023 . Tuttavia, il mantenimento della prova orale in presenza sembra smentire la possibilità di esami online . Sebbene l’ordinanza includa il riferimento a prove scritte o pratiche, la sua applicazione letterale sembra negare che ciò rappresenti una vera deroga rispetto alle normative standard. Al fine di snellire la procedura, la speranza è che, nonostante l’ambiguità, lo svolgimento dell’esame per architetti e ingegneri rimanga simile a quello degli anni passati, con l’unico cambiamento sostanziale rappresentato dalla conferma dell’esame in presenza.

In attesa di ulteriori chiarimenti

Le ambiguità dell’articolo 10 potrebbero generare varie interpretazioni, come il ritorno a un formato tradizionale di esame in presenza con prove pratiche, scritte e orali, o la delega a ciascuna facoltà nella gestione delle modalità d’esame. Potrebbe inoltre essere necessaria una successiva circolare esplicativa per chiarire questi punti.



Per il momento, le facoltà universitarie non hanno ancora aggiornato le loro pagine web con informazioni dettagliate sulla gestione degli esami di Stato 2024. Sarà essenziale monitorare gli aggiornamenti dei siti istituzionali e attendere la promulgazione dei decreti rettorali per ogni facoltà, per avere un quadro chiaro e definitivo delle procedure d’esame.