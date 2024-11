Online il registro fotovoltaico: ENEA avvia la piattaforma

Il Decreto Energia, decreto-legge n. 181 del 2023, ha istituito il registro fotovoltaico, predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In Italia, il fotovoltaico rappresenta la fonte di energia rinnovabile con il più rapido tasso di crescita. Questa tecnologia si distingue non solo per l’efficienza energetica ma anche per la sua capacità di generare occupazione e di ridurre la dipendenza del Paese dai combustibili fossili.



ENEA, con l’esperienza nel settore delle tecnologie energetiche, è stata incaricata di realizzare il registro fotovoltaico come strumento strategico del Piano di Transizione 5.0 che supporta la digitalizzazione e la trasformazione energetica delle imprese italiane, attraverso agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali associati alle energie rinnovabili, inclusi i moduli fotovoltaici.



La creazione del registro da parte di ENEA rappresenta quindi un passo importante per rendere l’industria italiana più sostenibile e competitiva a livello internazionale, promuovendo al contempo la diffusione delle tecnologie verdi. Il registro fotovoltaico mira a incentivare le aziende ad investire nelle tecnologie più efficienti e sostenibili disponibili sul mercato. In questo modo, si punta a creare un mercato di componenti fotovoltaici che non solo rispettino alti standard prestazionali, ma che siano anche prodotti nel rispetto dell’ambiente, contribuendo così a una crescita industriale responsabile.



Vediamo meglio come funziona il registro fotovoltaico istituito da ENEA, online dal 13 novembre 2024.



Le tre categorie del registro: criteri minimi per moduli fotovoltaici Il registro suddivide i moduli in tre categorie sulla base di criteri minimi che devono essere rispettati per rientrare in ciascuna classe: i moduli fotovoltaici sono prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea ed hanno una efficienza di conversione dell’energia solare, in condizioni di prova standard, pari ad almeno il 21,5%;

i moduli fotovoltaici sono prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea utilizzando celle solari, anche esse prodotte negli Stati membri dell’Unione Europea, aventi efficienza di conversione dell’energia solare, in condizioni di prova standard, pari ad almeno il 23,5%;

i moduli fotovoltaici sono prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea utilizzando celle solari bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte negli Stati membri dell’Unione Europea ed aventi, le stesse celle, efficienza di conversione dell’energia solare, in condizioni di prova standard, pari ad almeno il 24,0%.

Come funziona la piattaforma di registrazione del registro fotovoltaico L’applicazione online di ENEA permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti secondo l’art. 12 del decreto-legge n. 181 del 2023.



La registrazione si suddivide in tre sezioni principali: Dichiarazione sostitutiva, dove vengono inseriti i dati dell’azienda, del rappresentante legale e le caratteristiche tecniche dei moduli; Allegato Tecnico, dedicato all’inserimento di dettagli specifici dei moduli come potenza e efficienza; e infine, Allegati da Produrre, dove è necessario caricare documenti come la visura camerale, certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA.



Tutte le informazioni dettagliate sono contenute nel Manuale per l’utente finale.

Accesso, costi e assistenza per l’iscrizione al registro Per avviare la registrazione, è sufficiente cliccare sul link dedicato.



L’iscrizione è soggetta a una quota da versare tramite PagoPA, variabile a seconda della categoria: mille euro per la prima iscrizione di un modulo in ciascuna categoria e 300 euro per le successive iscrizioni di moduli nella stessa categoria.



In caso di problemi tecnici o domande, il supporto è disponibile all’indirizzo registrofotovoltaico@enea.it, mentre ulteriori dettagli su categorie e costi sono consultabili nella documentazione allegata.