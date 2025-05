Nuova Modulistica Salva-Casa: approvazione entro domani e pubblicazione online entro il 23 maggio

Conto alla rovescia per la pubblicazione da parte delle Regioni della modulistica edilizia aggiornata al decreto Salva Casa.



In base all’accordo raggiunto il 27 marzo scorso nella Conferenza Unificata, infatti, gli enti sono tenuti ad approvare i nuovi modelli entro il 9 maggio per recepire le modifiche contenute nell’accordo, pubblicato sulla in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile. Dal 23 maggio, poi, i modelli dovranno essere messi a disposizione dai Comuni sui propri siti istituzionali. Sarà così possibile presentare le istanze alla luce delle novità introdotte dal decreto.



Aggiunte e integrazioni In base all’Accordo devono essere integrati integrati i seguenti modelli: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) >> qui un focus su come cambia;

Permesso di costruire;

Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;

Comunicazione d’inizio lavori asseverata. Tra le novità più rilevanti l’ampio spazio ai riferimenti di legge per evitare interpretazioni discordanti da parte dei tecnici comunali, la lista puntuale della documentazione da allegare e attestazioni di conformità esplicite per ciascuno dei diversi casi risolvibili con la sanatoria edilizia; l’indicazione delle nuove sanzioni applicabili caso per caso.



Con le integrazioni vengono recepite tutte le indicazioni e i chiarimenti contenuti nelle Linee guida e nelle Faq del MIT in modo da non lasciare più spazio a dubbi, facilitando così la gestione amministrativa della pratica. Nei modelli aggiornati trovano spazio per questo: i quadri dedicati alla regolarità urbanistica e ai titoli abilitativi ;

e ai ; le dichiarazioni per gli immobili realizzati in assenza di titolo edilizio ;

; le sezioni per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile;

dell’immobile; la dichiarazione delle tolleranze costruttive ed esecutive ;

; le spazio per le dichiarazioni relative agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e culturale. L’obbiettivo dichiarato dell’Accordo sulle modifiche è infatti quelli di garantire una gestione uniforme di tutte le procedure a livello nazionale, pur nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

Normativa regionale e variazioni essenziali In particolare, spetta alla normativa regionale la definizione delle “variazione essenziali” che possono essere ora sanate alla luce del decreto. Si tratta degli interventi che differiscono completamente dal progetto approvato sia per caratteristiche costruttive che per destinazione d’uso.



Per la sanatoria è prevista la doppia conformità semplificata, ossia l’obbligo del rispetto della normativa edilizia all’epoca della realizzazione e di quella urbanistica all’epoca della domanda, ma i limiti che definiscono l’ambito di applicazione sono quelli fissati a livello regionale.

Dal 23 maggio solo modulistica aggiornata A prescindere dalle delibere comunali, comunque, l’Accordo prevede che i nuovi modelli siano messi a disposizione da parte dei Comuni a far data dal 23 maggio 2025. La modulistica aggiornata, dunque, dovrà essere online per quella data.

