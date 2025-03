Mini appartamenti e Salva-Casa: quando è possibile trasformare loft e magazzini?

Aumentare l’offerta di case sul mercato offrendo nuove nuove soluzioni senza consumo di suolo. Gli obbiettivi dichiarati del decreto Salva-Casa passano anche dalla realizzazione di monolocali più piccoli e anche con soffitti più bassi grazie ai nuovi requisiti igienico sanitari per l’abitabilità che prevedono misure più contente rispetto al passato.



Ma questo non significa che sia possibile invocare il decreto per la trasformazione tout court di loft e magazzini in miniappartamenti perché per avere l’abitabilità con le misure riviste al ribasso occorrono progetti di riqualificazione profonda che assicurino il massimo comfort, più aria e più luce, e l’assenza di barriere architettoniche.



Inoltre in ogni caso le nuove misure minime non potranno essere invocate per sanare situazioni del passato, neppure facendo riferimento alla soglia di tolleranza del 2%. Le precisazioni delle Linee guida del MIT che in questo caso indica come spartiacque la data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia il 28 luglio 2024. I nuovi parametri igienico-sanitari, infatti, non erano presenti nella versione originale del decreto ma sono stati introdotti con un emendamento.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Appartamenti più piccoli ma confortevoli

In materia di requisiti igienico-sanitari per l’abitabilità, dunque, grazie alle novità introdotte dal decreto Salva-Casa è possibile considerare a norma anche locali abitativi con altezza di 2,40 metri e non più di 2,70 come previsto in precedenza. Per quanto riguarda invece la metratura minima dei monolocali si è passati a:

20 metri quadrati dai 28 previsti in precedenza per una persona;

dai 28 previsti in precedenza per una persona; 28 metri quadrati dai 38 previsti in precedenza per due persone.

Tuttavia a fronte della metratura ridotta, l’abitabilità è consentita solo se è contemporaneamente rispettato il requisito dell’adattabilità ai sensi del D.M 236/1989 che stabilisce i requisiti tecnici per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’adattabilità consiste nella “possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.



Questo significa, in sostanza, che il mini monolocale per essere a norma dovrà assicurare fin dall’origine delle soluzioni abitative in grado di permettere in prospettiva un uso dell’appartamento anche da parte di chi ha problemi di mobilità. In pratica è sempre richiesta l’accessibilità intesa come mancata presenza di barriere architettoniche, anche se questo requisito può essere differito nel tempo. Inutile insomma progettare uno spazio letto rialzato al quale si accede tramite gradini per ottimizzare lo spazio, perché altrimenti dovrà essere previsto anche lo spazio per una pedana sollevatrice.