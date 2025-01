Manovra 2025: da ANCE un dossier con tutte le misure fiscali per il settore costruzioni e immobiliare

Il Dossier ANCE sul DDL Bilancio 2025 (scaricabile a fine articolo) fornisce un quadro dettagliato delle nuove misure fiscali che riguardano il settore delle costruzioni e dell’immobiliare. Le disposizioni proposte introducono modifiche significative, con particolare riferimento alla proroga e rimodulazione dei Bonus Edilizi, l’introduzione di un tetto massimo alle detrazioni fiscali e nuovi incentivi per privati e imprese.



Tra gli interventi di maggiore impatto emergono la stabilizzazione di alcune agevolazioni, il riordino delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi elevati e la proroga di alcune misure già previste in precedenti provvedimenti.



Di seguito, una panoramica delle principali novità.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Proroga e rimodulazione dei Bonus Edilizi Uno dei punti chiave del DDL Bilancio 2025 riguarda la proroga fino al 2027 dei Bonus Edilizi, accompagnata da una graduale riduzione delle aliquote di detrazione.



Nello specifico: Bonus Ristrutturazioni

Nel 2025 , il bonus sarà del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le altre abitazioni, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro .

, il bonus sarà del per l’abitazione principale e del per le altre abitazioni, con un tetto massimo di spesa di .

Dal 2026 al 2027 , la detrazione scenderà al 36% per l’abitazione principale e al 30% per le altre abitazioni, mantenendo il tetto di spesa di 96.000 euro .

, la detrazione scenderà al per l’abitazione principale e al per le altre abitazioni, mantenendo il tetto di spesa di .

Dal 2028 al 2033 , l’aliquota sarà ridotta al 30% a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale, mentre dal 2034 tornerà al 36% , con un limite di spesa massimo pari a 48.000 euro .

, l’aliquota sarà ridotta al a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale, mentre dal tornerà al , con un limite di spesa massimo pari a . Bonus Mobili

Viene prorogato fino al 2025 , con una detrazione del 50% su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro , subordinata alla realizzazione di lavori di recupero agevolati.

, con una detrazione del su un tetto massimo di spesa di , subordinata alla realizzazione di lavori di recupero agevolati. Ecobonus e Sismabonus (incluso Sismabonus Acquisti)

(incluso Sismabonus Acquisti) Per entrambe le agevolazioni sono previste nuove aliquote. Nel 2025 , la detrazione sarà del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili.

, la detrazione sarà del per l’abitazione principale e del per gli altri immobili.

Dal 2026 al 2027 , le aliquote scenderanno rispettivamente al 36% per l’abitazione principale e al 30% per tutti gli altri immobili.

, le aliquote scenderanno rispettivamente al per l’abitazione principale e al per tutti gli altri immobili. Superbonus

Dal 2025, sarà applicata un’aliquota ridotta al 65%, riservata esclusivamente ai contribuenti che abbiano presentato la CILAS entro il 15 ottobre 2024 o richiesto il titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione. Inoltre, per le spese sostenute nel 2023, sarà possibile optare per una ripartizione decennale della detrazione. Rimane invariato il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, con una detrazione del 75% per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025.

Tab.1_ Riepilogo Bonus Edilizi Manovra 2025 ©ANCE

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Introduzione tetto massimo alle detrazioni fiscali Un’altra novità introdotta dal DDL Bilancio 2025 è il tetto massimo complessivo di oneri detraibili, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.



Questo limite si applicherà ai soggetti con reddito superiore a 75.000 euro e comprenderà anche i bonus edilizi e gli interessi passivi relativi ai mutui per la prima casa. Il tetto sarà modulato in base al numero di figli a carico e al reddito complessivo del contribuente.

Cessione credito e sconto in fattura per le spese 2025 Nel DDL Bilancio 2025, l’accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura viene fortemente limitato rispetto agli anni precedenti. Tali agevolazioni saranno disponibili esclusivamente per i beneficiari del Superbonus, ma solo a condizione che siano rispettati precisi requisiti temporali e procedurali.



Nello specifico, potranno usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura le seguenti categorie di soggetti: Condomìni e mini-condomini al 65%

È necessario che sia stata adottata la delibera dei lavori e presentata la CILAS entro il 17 febbraio 2023 , e che entro il 30 marzo 2024 siano state sostenute spese comprovate da fatture per lavori già realizzati.

al È necessario che sia stata adottata la e presentata la entro il , e che entro il siano state sostenute spese comprovate da fatture per lavori già realizzati. Onlus non sanitarie, APS e ODV al 65%

L’ente deve essere stato costituito entro il 17 febbraio 2023 . Devono inoltre essere stati presentati, entro il 30 marzo 2024 , la CILAS , l’istanza per il titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione) e la delibera condominiale (in caso di interventi condominiali).

al L’ente deve essere stato costituito entro il . Devono inoltre essere stati presentati, entro il , la , l’istanza per il titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione) e la delibera condominiale (in caso di interventi condominiali). Onlus sanitarie al 110%

Anche in questo caso, l’ente deve essere stato costituito entro il 17 febbraio 2023 . La CILAS o l’istanza per il titolo abilitativo, così come la delibera condominiale, devono essere presentate entro il 30 marzo 2024 .

al Anche in questo caso, l’ente deve essere stato costituito entro il . La o l’istanza per il titolo abilitativo, così come la delibera condominiale, devono essere presentate entro il . Zone terremotate al 110%

Per gli immobili situati in aree colpite da eventi sismici, il beneficio sarà disponibile se la CILAS, l’istanza per il titolo abilitativo o la delibera condominiale (in caso di lavori condominiali) saranno presentate entro il 30 marzo 2024. Per le zone del cratere sismico, le istanze presentate dopo il 30 marzo 2024 potranno accedere al beneficio solo se il fondo di 400 milioni di euro stanziato per il 2024 verrà rifinanziato.

Misure per privati e imprese Il DDL Bilancio prevede una serie di interventi mirati sia ai privati sia alle imprese. Tra le misure più rilevanti: rivalutazione delle aree edificabili e agricole con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 18% del valore rivalutato;

con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al del valore rivalutato; maxi-deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato, con una deduzione pari al 120% del costo del personale neoassunto;

a tempo indeterminato, con una deduzione pari al del costo del personale neoassunto; credito d’imposta per investimenti in beni strumentali innovativi , con un’aliquota IRES ridotta del 20% per le imprese che reinvestono utili in beni tecnologici avanzati;

, con un’aliquota IRES ridotta del per le imprese che reinvestono utili in beni tecnologici avanzati; benefici “prima casa” e vendita dell’abitazione preposseduta con ampliamento termine da uno a due anni entro il quale il proprietario di un immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, che compra un secondo immobile con la stessa agevolazione, deve vendere l’immobile preposseduto, per conservare il beneficio fiscale.

Da non perdere FORMATO CARTACEO Prontuario generale dell’edilizia Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia. Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024 64.60 € Scopri di più