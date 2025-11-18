Categorie principali
Al via MADE Expo 2025: innovazione, sostenibilità e sicurezza al centro della nuova edizione

Dal 19 al 22 novembre 2025 a Fiera Milano torna la principale manifestazione italiana dedicata all’edilizia e all’architettura, con oltre 600 espositori, eventi formativi e focus sulla transizione green e digitale.

Il 19 novembre MADE Expo 2025 apre i battenti a Fiera Milano, confermandosi come il principale appuntamento nazionale dedicato all’architettura, alle costruzioni e all’innovazione tecnica del settore. L’edizione 2025, in programma dal 19 al 22 novembre, si presenta come la più ambiziosa e ricca degli ultimi anni, con 625 aziende espositrici provenienti da 29 Paesi e una forte presenza internazionale grazie al Buyer Program di ICE – Agenzia .

La manifestazione è articolata nelle due tradizionali aree tematiche — Involucro e Costruzioni — e si inserisce nuovamente all’interno di MIBA – Milan International Building Alliance, la piattaforma che riunisce in contemporanea MADE Expo, SMART BUILDING EXPO, SICUREZZA e GEE – Global Elevator Exhibition.

Sostenibilità, bellezza e inclusività: i tre assi culturali

Il palinsesto 2025 è guidato dai valori del New European Bauhaus — sostenibilità, bellezza e inclusività — che orientano temi, contenuti e proposte culturali della fiera. Gli eventi formativi affronteranno:

  • transizione energetica, normative green e ciclo di vita dei materiali;
  • qualità architettonica, innovazione estetica e comfort abitativo;
  • accessibilità, senior housing e coesione sociale nelle nuove progettazioni.

Fra i focus più attesi: resilienza sismica, nanotecnologie per l’efficienza energetica, nuovi CAM per l’involucro edilizio, interoperabilità BIM, rigenerazione urbana e manutenzione intelligente del costruito.

Tra gli eventi di maggiore richiamo si segnala l’Inspirational Talk “AI Architectural Intelligence”, dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nella progettazione, nella manutenzione predittiva e nei processi costruttivi avanzati. Il confronto coinvolgerà esperti internazionali di architettura, ingegneria e innovazione tecnologica

Il ritorno di FEL e il MADE Sustainability Prize

Anche nel 2025 MADE Expo ospita FEL – Festival dell’Edilizia Leggera, l’unico evento nazionale dedicato al mondo del colore, della ferramenta professionale e del magazzino edile. Un’occasione di confronto per operatori, distributori e rivenditori specializzati.

Tra le novità dell’edizione 2025 debutta il MADE Sustainability Prize, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano per valorizzare soluzioni innovative e sostenibili.

Ampio spazio anche al tema della sicurezza del costruito, con incontri dedicati alla prevenzione sismica, alla manutenzione strategica del patrimonio edilizio e alla diffusione di una cultura tecnica integrata.

MIBA 2025: una visione integrata del settore

La cornice di MIBA consente ai visitatori di accedere a un’offerta espositiva complessiva di oltre 1.300 aziende e a più di 100 eventi formativi, con temi che spaziano dall’efficientamento energetico alla sicurezza digitale, dalle smart city alla mobilità verticale.

Una piattaforma che nel 2024 ha rappresentato un valore di mercato di 288 miliardi di euro, confermando il ruolo centrale della filiera del building nella transizione ecologica e digitale del Paese.

Per ulteriori informazioni
madeexpo.it

