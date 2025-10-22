Edilizia Sostenibile: scopri i costi green aggiornati con il listino della Camera

La transizione ecologica nel settore delle costruzioni è ormai un imperativo tecnico ed economico. Per architetti, ingegneri, geometri e termotecnici, la sfida più grande non è solo progettare edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), ma anche riuscire a preventivare i costi di queste opere green con precisione.



L’innovazione porta con sé una volatilità dei prezzi che rischia di vanificare l’accuratezza del computo metrico, rendendo i dati di questo strumento fondamentali per la redditività di ogni progetto. In questo contesto disporre di riferimenti aggiornati come il Listino Prezzi delle Opere Edili della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è vitale. Con il suo nuovo aggiornamento al II quadrimestre 2025, appena pubblicato, si conferma, infatti, strumento essenziale per una preventivazione affidabile nell’ambito dell’edilizia sostenibile.



Il Listino Edili della Camera è uno strumento riconosciuto e autorevole , essenziale per garantire la congruità delle spese e la correttezza delle asseverazioni nell’ambito dei Bonus Edilizi , che si allinea perfettamente anche alle direttive su sostenibilità edilizia e bioedilizia . Il suo utilizzo, infatti, non è solo una scelta di accuratezza, ma spesso un obbligo normativo per chi opera con trasparenza e sicurezza fiscale. Aggiornato quadrimestralmente, è disponibile in vari formati:

Quali indicazioni utili si trovano nel Listino per i progetti Green

Il nuovo Listino delle Opere Edili – II semestre 2025, recepisce le più recenti evoluzioni in materia di edilizia sostenibile, introducendo e aggiornando voci dedicate ai materiali a basso impatto ambientale e alle soluzioni per l’efficienza energetica. Si tratta di dati che consentono ai progettisti di quantificare correttamente i costi delle opere green, documentando in modo trasparente le scelte in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le politiche di economia circolare.



Per esempio, nelle sezioni “Materiali” e “Opere di Finitura” sono state inserite e aggiornate voci cruciali per l’efficienza energetica e la bioedilizia:

Isolanti di origine naturale: troverai i costi aggiornati per i pannelli in sughero espanso (A.01.03.0720) e il sughero naturale granulato (A.01.03.0710), fondamentali per l’isolamento termico e acustico

troverai i costi aggiornati per i (A.01.03.0720) e il (A.01.03.0710), fondamentali per l’isolamento termico e acustico Isolanti da riciclo: è stata mappata la fornitura e posa di pannelli in fibra di poliestere proveniente da riciclo di materiali in PET (A.01.04.1695/A.01.04.1700), che valorizzano i materiali plastici rigenerati e riducono l’impatto ambientale della filiera.

è stata mappata la fornitura e posa di pannelli in (A.01.04.1695/A.01.04.1700), che valorizzano i materiali plastici rigenerati e riducono l’impatto ambientale della filiera. Materiali strutturali innovativi: sono inclusi i costi per gli aggregati lapidei riciclati non legati (A.01.03.0047) e i blocchi in laterizio riempiti con materiali isolanti (A.01.03.0190), essenziali per le tamponature ad alta performance termica.

sono inclusi i costi per gli (A.01.03.0047) e i (A.01.03.0190), essenziali per le tamponature ad alta performance termica. Serramenti: il Listino copre le soluzioni ad alta efficienza termica essenziali per gli standard NZEB. Voci come serramenti in legno lamellare certificato FSC/PEFC (B.10.04.0058) e serramenti ibridi alluminio-legno (B.10.04.0085), garantiscono la preventivazione di infissi con performance termiche certificate e con un basso impatto ambientale, cruciali per la congruità negli interventi di Ecobonus.

Il Listino offre anche un quadro economico integrato per la realizzazione di coperture verdi e sistemi di controllo intelligente dell’energia. Per quanto riguarda tetti verdi e tecnologie IoT, infatti, nelle sezioni relative a impermeabilizzazioni, materiali isolanti e impianti, si possono trovare tutti i riferimenti necessari per stimare con precisione i costi delle loro componenti e delle lavorazioni accessorie.



Questi dati, insieme a quelli per gli infissi ad alte prestazioni, consentono al tecnico di garantire la conformità con i requisiti minimi di isolamento termico previsti dalle normative europee (come la Direttiva Case Green – EPBD IV) e di impostare preventivi accurati in tema di edilizia green e digitalizzazione edilizia.