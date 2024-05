Kubik: la rivoluzione della cabina doccia per il bagno moderno

Il bagno rappresenta un ambiente dove si combinano perfettamente funzionalità, stile e praticità. In questo spazio, le cabine doccia moderne sono progettate per adattarsi anche alle aree più ridotte, assicurando sia comfort che un design raffinato.



All’interno di questo contesto, Kubik di Relax emerge come una soluzione completa nel panorama delle cabine doccia. Con le sue caratteristiche innovative e un design contemporaneo, Kubik diventa il fulcro di un bagno innovativo e minimalista, trasformandolo in un luogo non solo bello ma anche funzionale.



Vediamo di seguito nel dettaglio perché scegliere Kubik.



Kubik: soluzione innovativa per un bagno funzionale e di stile Kubik rappresenta un equilibrio ideale tra forma ed estetica, andando oltre i limiti tradizionali e offrendo soluzioni intelligenti che non solo attirano l’attenzione ma soddisfano anche le esigenze pratiche degli utenti.



Questo equilibrio si riflette nelle linee moderne e rigorose di Kubik, che esprimono una bellezza semplice e raffinata. Ogni dettaglio è stato studiato per combinare funzionalità quotidiana con un’estetica che esalta lo stile del bagno, creando così un ambiente armonioso e piacevole.

L’equilibrio perfetto tra forma ed estetica di Kubik Il cuore del progetto Kubik risiede nell’integrazione tra una funzionalità che risponde alle necessità quotidiane e un design che mitiga gli aspetti pratici, affinando e adattando l’aspetto funzionale alle esigenze visive e di stile del bagno stesso.



Questo approccio ha portato alla creazione di una cabina doccia che armonizza in modo sinergico forma e funzione. Il design minimalista di Kubik è esemplificato dalla barra di supporto integrata direttamente nel telaio, un elemento che contribuisce non solo all’estetica pulita ma anche a una connessione invisibile tra forma e utilità, migliorando l’interazione complessiva con il prodotto.

Foto 1_Il design minimalista di Kubik è esemplificato dalla barra di supporto integrata direttamente nel telaio ©Relax

Integrazione di funzionalità e design: il cuore del progetto Kubik Un aspetto distintivo di Kubik è la sua porta montata su un perno, un’innovazione che ridefinisce lo spazio circostante migliorandone la praticità e l’accessibilità. Questa caratteristica rivoluzionaria introduce un nuovo approccio nel design degli arredi per il bagno, offrendo una flessibilità senza precedenti in diversi contesti.



La porta girevole ottimizza l’uso dello spazio, permettendo un completo sfruttamento della parete adiacente all’entrata. Questa caratteristica è estremamente utile per l’installazione di accessori come porta-salviette o radiatori.



Inoltre, la possibilità di aprire la porta sia verso l’interno che verso l’esterno si rivela particolarmente comoda ed efficiente sia durante le operazioni di pulizia e manutenzione che durante l’ingresso e l’uscita dalla cabina doccia stessa, migliorando l’esperienza utente in ogni suo aspetto.

La porta a perno di Kubik: innovazione e flessibilità per il bagno La sostenibilità è un elemento centrale nella progettazione di Kubik.



La struttura è interamente realizzata in alluminio e vetro temperato, materiali entrambi riciclabili e riutilizzabili. Questa scelta non solo si integra perfettamente con l’estetica della cabina doccia, grazie ai profili sottili e facili da pulire, ma semplifica anche le operazioni di manutenzione grazie ad un trattamento anticalcare che mantiene il vetro splendente in ogni situazione.



Questo impegno verso la sostenibilità dimostra una cura particolare per l’ambiente, garantendo al contempo un prodotto durevole e di alta qualità.

Foto 2_La struttura di Kubik è interamente realizzata in alluminio e vetro temperato, materiali entrambi riciclabili e riutilizzabili ©Relax

Sostenibilità e manutenzione semplificata: la scelta di materiali per Kubik L’impegno nel bilanciare forma e funzione rende Kubik un esempio tangibile dell’evoluzione del design negli spazi domestici. La sua presenza trasforma il bagno in uno spazio moderno e funzionale, offrendo un’esperienza unica e senza tempo per coloro che apprezzano l’unione tra eleganza e praticità.



Kubik si presenta come una soluzione eccellente per trasformare il bagno in uno spazio unico, elegante e altamente funzionale, diventando un elemento centrale nella routine quotidiana. La combinazione di innovazione, estetica e sostenibilità fa di Kubik un’opzione di valore per chi cerca il meglio per il proprio bagno.



Guarda il video dedicato a Kubik e per ulteriori informazioni visita relaxsrl.com