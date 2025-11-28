KEY 2026: dal 4 al 6 marzo Rimini ospiterà la fiera di riferimento per la transizione energetica

La quarta edizione stand-alone di KEY – The Energy Transition Expo, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), si terrà dal 4 al 6 marzo 2026 alla Fiera di Rimini. L’evento conferma la propria posizione come hub internazionale della transizione energetica, con un respiro che ingloba Europa, Nord Africa, Africa subsahariana, area balcanica e Turchia.
Il percorso di internazionalizzazione prosegue infatti attraverso roadshow dedicati, che anticipano nuove collaborazioni e una presenza sempre più significativa di aziende, buyer istituzionali, governi e stakeholder provenienti dai principali mercati emergenti dell’energia.
Un nuovo layout: KEY occupa l’intero quartiere fieristico
KEY 2026 presenterà un layout completamente rinnovato, con tutti i padiglioni del quartiere fieristico occupati. Saranno organizzati sette settori espositivi, verticali e integrati, dedicati a:
- fotovoltaico
- eolico
- energy storage
- efficienza energetica
- mobilità elettrica
- città sostenibili
- tecnologie e soluzioni trasversali
Il layout sarà costruito per facilitare percorsi tematici e visione integrata delle tecnologie, in linea con il ruolo crescente di KEY come piattaforma di dialogo internazionale tecnico-scientifico .
Le tre aree speciali: idrogeno, porti sostenibili e innovazione
KEY 2026 includerà tre aree verticali altamente specializzate:
- HYPE – Hydrogen Power Expo: un salone dedicato interamente all’idrogeno, organizzato da IEG in collaborazione con Hannover Fairs International GmbH. L’area presenterà soluzioni, casi aziendali, tecnologie pulite e sistemi per la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate, in coerenza con gli obiettivi del Net Zero Industry Act.
- Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition: un focus tecnico sull’elettrificazione delle banchine, il cold ironing, i porti come hub logistici per manutenzione dell’eolico flottante, assemblaggio di componenti offshore, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno.
- Innovation District: un’area dedicata a start-up, PMI innovative, green jobs e competenze green, con: Call for Start-up, Premio Innovazione “Lorenzo Cagnoni”, selezione dei progetti più avanzati per ciascun settore merceologico.
L’efficienza energetica torna centrale: focus su edilizia, industria e città
In coerenza con l’evoluzione dei mercati e dei target europei, l’edizione 2026 dedica ampio spazio al tema dell’efficienza energetica, considerata il motore della rivoluzione green. Tra le aree potenziate:
- Energy Efficiency District, con soluzioni per industria, PMi e Pubbliche Amministrazioni.
- Sustainable Building District, in partnership con Green Building Council Italia, dedicato a edilizia sostenibile, riqualificazione profonda, decarbonizzazione del patrimonio costruito.
- Area Federcostruzioni, che porterà a Rimini rappresentanti della filiera nazionale di costruzioni, infrastrutture, materiali e impianti.
L’obiettivo è quello di offrire una visione completa di tecnologie, progettazione, innovazione dei materiali e sistemi per il monitoraggio e l’ottimizzazione energetica.
Il programma convegnistico: tecnologie, normative, finanza e scenari globali
Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Gianni Silvestrini, ha definito un palinsesto di eventi che affrontano i principali temi della transizione energetica e del mercato globale. Segnaliamo:
- Finanza e strumenti per controllare i costi dell’energia, con focus su:
- PPA (Power Purchase Agreements)
- green bond e finanza sostenibile
- fondi e incentivi per rinnovabili ed efficienza
- modelli partecipativi e comunità energetiche
- analisi costi-benefici e strategie di mitigazione dei rischi
- ForumTech (Italia Solare): una giornata dedicata a:
- innovazione normativa e tecnologica del fotovoltaico
- monitoraggio, gestione intelligente, IoT e manutenzione predittiva
- integrazione con sistemi di accumulo di nuova generazione
La filiera delle costruzioni: il primo Rapporto sulla sostenibilità energetica
KEY ospiterà inoltre la prima presentazione del Rapporto sulla sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni, realizzato con Federcostruzioni, con approfondimenti sulle seguenti tematiche:
- Rinnovabili e storage;
- Idrogeno e vettori alternativi;
- Mobilità elettrica e nuove competenze;
- Africa: autosufficienza energetica e sviluppo sostenibile;
- Comunità energetiche rinnovabili;
- Scenari normativi e Libro Verde della Transizione Energetica.
In sintesi
In breve, cosa troveranno tecnici, progettisti e imprese a KEY 2026?
- Esposizione che occupa tutto il quartiere fieristico;
- Sette aree tematiche integrate: FV, eolico, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica, città sostenibili, tecnologie e soluzioni trasversali;
- Tre aree speciali: HYPE, Su.port, Innovation District;
- Focus su edilizia sostenibile, efficienza del costruito e filiera delle costruzioni;
- Oltre 100 tra convegni e appuntamenti tecnici;
- Visione internazionale ampliata: Europa, Africa, area balcanica, Turchia;
- Forte attenzione alla finanza per l’energia e alla competitività delle imprese.
