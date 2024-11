Interventi sui solai: quando il rinforzo statico può anche migliorare il comportamento sismico dell’edificio

La necessità di rinforzare staticamente un solaio per recuperare una eccessiva deformabilità o per adeguarlo ai sovraccarichi di una nuova destinazione d’uso può rappresentare l’occasione di aggiungere un piccolo tassello al miglioramento del comportamento scatolare dell’edificio sotto sollecitazione sismica, nel solco del percorso degli interventi puntuali previsti al par. 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018).



Funzioni statiche e sismiche del solaio I solai infatti non hanno solo la funzione di sostenere i carichi verticali su di essi gravanti, altresì ricoprono un ruolo cruciale nella corretta distribuzione delle azioni orizzontali, come quelle sismiche, da indirizzare in modo efficace verso gli elementi verticali resistenti su cui i solai trovano appoggio.



Questo compito di diaframma è maggiormente determinante all’interno degli edifici in muratura, il cui comportamento scatolare, ossia la legatura reciproca di tutti gli elementi resistenti (orizzontali e verticali) può influire moltissimo sulla riduzione del danno sismico (fig. 1a-b).



Il D.P.C.M. 09/02/2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni” ricorda che «[…] il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in muratura è quello di trasferire le azioni orizzontali di loro competenza alle pareti disposte nella direzione parallela al sisma […] I solai devono essere efficacemente collegati alle pareti murarie, attraverso un appoggio […] inoltre essi possono costituire un ulteriore vincolo per le pareti sollecitate da azioni ortogonali al proprio piano […]».



Nella progettazione del rinforzo statico del solaio è quindi importante valutare se sia possibile migliorare anche i collegamenti dell’impalcato al perimetro murario, mediante vincoli che impediscano il ribaltamento fuori piano delle pareti (Fig. 1a) e lo sfilamento delle travi durante l’azione sismica (Fig. 1c).

Fig.1_a) scatola muraria slegata; b) perfetto comportamento scatolare; c) sfilamento travi solaio durante sisma

Rinforzi per i solai lignei Nel caso di un solaio in legno, questo può avvenire per esempio mediante inserimento di puntuali presidi metallici installati alla testa delle travi (Fig. 2) o vincolando al perimetro murario il tavolato aggiunto a 45° (con funzione di irrigidimento) mediante semplici profili metallici a L tassellati alla parete e chiodati al tavolato (Fig. 3).



Il problema principale delle strutture lignee risiede nella marciscenza e degrado materico, dovuto a umidità, infiltrazioni e attacco di organismi vegetali e nelle eccessive deformazioni che possono accumulare nel corso dei secoli. Tuttavia, non sempre le strutture lignee devono essere sostituite: qualora l’inflessione e il degrado non siano particolarmente pronunciate e non pregiudicano una significativa resistenza residua dell’elemento ligneo, esso può essere staticamente supportato da elementi strutturali aggiuntivi ad esso collaboranti, come ad esempio profilati metallici a sostegno delle travature principali e/o la posa di un secondo tavolato collaborante (Fig. 3).

Fig.2_Esempio di modalità di intervento per migliorare le connessioni alle pareti delle travi di un solaio esistente (immagine del Prof. R. Nelva)

È possibile altresì intervenire con il getto di una soletta collaborante di 5 cm di spessore in calcestruzzo alleggerito (o malte strutturali NHL), armata con rete metallica zincata o in fibra di vetro, resa solidale alle travi mediante specifici connettori (Fig. 4) inghisati con resina sull’estradosso dell’elemento ligneo. In questo caso viene modificata la sezione resistente, che da singola passa ad essere mista legno-calcestruzzo, con benefici in termini di riduzione della deformabilità e miglior sfruttamento delle resistenze meccaniche dei due materiali poiché farà lavorare il calcestruzzo a compressione e la trave lignea prevalentemente a trazione.

Fig.3_A sinistra rinforzo di solaio ligneo esistente con posa di secondo tavolato a 45°; a destra posa di profili metallici chiodati al tavolato e tassellati alle pareti per migliorare il collegamento dell’impalcato alla scatola muraria e l’azione di diaframma del solaio esistente ©Alessandro Grazzini

Connessione tra solaio e murature Il collegamento con le murature perimetrali avverrà attraverso barre inghisate nelle pareti con un passo costante e sovrapposte all’armatura della soletta per una lunghezza opportuna, oppure con puntuali scassi nella muratura a “coda di rondine” nei quali si inserisce l’armatura di collegamento con la soletta. È molto importante eseguire la connessione tra le sezioni portanti, altrimenti la soletta soprastante costituirà solo un ulteriore peso gravante sull’originaria struttura lignea.



La soluzione adottata presuppone pertanto un coinvolgimento statico delle travi del solaio, la cui efficacia deve essere preventivamente valutata dal progettista in funzione del livello di degrado del legno.

Fig.4_(disegno del Prof. M. Zerbinatti). Schema di rinforzo di un solaio ligneo mediante getto di soletta collaborante in c.a. alleggerito o malta di calce NHL ad uso strutturale: (1) tavolato ligneo originale; (2) connettore metallico zincato inghisato con resina epossidica alla trave lignea originale; (3) telo traspirante idrorepellente; (4) rete di rinforzo metallica zincata o in fibra di vetro; (5) sovrapposizione delle armature di collegamento murario con la rete della soletta; (6) getto di calcestruzzo alleggerito o malta di calce NHL ad uso strutturale; (7) barre di collegamento inghisate nella muratura (di identico materiale utilizzato per la rete di rinforzo della soletta).

Applicazione ai solai in latero-cemento Questa tecnica di rinforzo estradossale può essere applicata anche ai più recenti solai in latero-cemento, spesso presenti nell’edilizia storica, per i quali esiste oggi anche la variante attraverso connessioni chimiche con l’applicazione sulla superficie estradossale di particolari resine ancoranti il getto di calcestruzzo collaborante anziché applicare ancoraggi meccanici.



Gli interventi proposti mirano inoltre ad aumentare la rigidezza dell’impalcato secondo quanto richiesto dalle attuali NTC2018, con l’avvertenza di non ricercare ad ogni costo l’infinita rigidezza, come richiedevano le precedenti norme tecniche del 2008, bensì intervenire per migliorarla soprattutto su solai molto deformabili. «[…] Per le suddette ragioni risulta utile un limitato irrigidimento dei solai, di cui vanno valutati gli effetti, a cui si associa inevitabilmente un aumento della resistenza degli elementi. Solo in casi particolari risulta invece necessario un irrigidimento significativo dei solai nel proprio piano, con l’obiettivo di ripartire l’azione sismica tra le diverse pareti; nella maggior parte dei casi questa ripartizione porta a concentrare le forze sugli elementi più rigidi, anticipandone la rottura, e sugli elementi perimetrali, nel caso d’irregolarità planimetriche con accentuazione degli effetti torsionali […]» (D.P.C.M. 09/02/2011).



Come in ogni progetto di recupero strutturale sul patrimonio edilizio esistente, ogni soluzione deve essere valutata e rapportata alle criticità statiche nel rispetto della originaria tipologia costruttiva, evitando interventi troppo invasivi.

