Intelligenza Artificiale negli studi tecnici: il corso pratico per lavorare meglio e più velocemente (con CFP)

L’Intelligenza Artificiale non è più una tecnologia riservata alle grandi aziende o ai settori digitali: oggi rappresenta uno strumento concreto anche per gli studi tecnici professionali, in grado di supportare attività quotidiane come la redazione di relazioni, capitolati, documenti di sicurezza, pratiche catastali ed edilizie, fino alla comunicazione con clienti e Pubblica Amministrazione.
Per rispondere a questa evoluzione è stato organizzato il corso online Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali, un percorso formativo pensato per i professionisti tecnici che desiderano comprendere come integrare l’IA nei propri flussi di lavoro in modo consapevole, efficace e immediatamente operativo. Il corso si terrà nei giorni 11, 18 e 25 febbraio 2026 (ore 14:30 – 17:30), con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.
Obiettivi del corso e accreditamenti
Il corso ha un taglio fortemente pratico e orientato ai risultati. L’obiettivo non è spiegare l’IA in astratto, ma mostrare come usarla concretamente nello studio tecnico, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di redazione dei documenti. Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:
- comprendere come funziona l’Intelligenza Artificiale e quali sono i suoi reali limiti e le sue reali potenzialità nel lavoro tecnico;
- utilizzare l’IA per la redazione assistita di relazioni, capitolati e documenti di sicurezza (DVR, POS, PSC);
- semplificare pratiche catastali, edilizie e urbanistiche (DOCFA, PREGEO);
- migliorare la comunicazione formale con clienti e Pubblica Amministrazione (PEC, lettere, preventivi);
- integrare l’IA con strumenti professionali come CAD, BIM e software gestionali, attraverso prompt tecnici mirati.
Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico e attestato di partecipazione. 9 CFP per Geometri, è stato richiesto l’accreditamento per gli Architetti, Ingegneri in autocertificazione.
Struttura e contenuti
Il corso è articolato in tre sessioni formative da tre ore ciascuna, e accompagna progressivamente i partecipanti dall’introduzione all’IA fino all’integrazione nei workflow professionali. Il programma affronta, tra gli altri, i seguenti temi:
- i principi di base dell’Intelligenza Artificiale e le “3 T dell’AI” (training del modello, training dell’utente, token);
- il prompting tecnico per ottenere risposte utili e contestualizzate;
- l’automazione della redazione di relazioni, capitolati e documenti di sicurezza;
- la gestione assistita di pratiche catastali e pianificazioni tecniche (cronoprogrammi e diagrammi di Gantt);
- l’integrazione dell’IA nei flussi di lavoro con CAD, BIM e gestionali;
- l’utilizzo dell’IA per supportare le decisioni tecniche e organizzative dello studio.
L’approccio è sempre basato su esempi concreti e casi reali, pensati per essere immediatamente replicabili nel lavoro quotidiano.
Docenti
Il corso è curato da Danilo Carpentieri e Alessio Faccia, autori del volume Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale (Maggioli Editore, 2025 >> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon).
Danilo Carpentieri è geometra libero professionista e formatore con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico; Alessio Faccia è docente universitario ed esperto di Intelligenza Artificiale applicata al business e ai processi professionali.
Scopri di più e iscriviti qui:
Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; pratiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30
219.60 €
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
24.70 €
