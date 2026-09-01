Intelligenza artificiale nel progetto, una questione di metodo: una guida per progettisti

Per due anni ci siamo chiesti quanto fossero intelligenti questi strumenti. Forse era la domanda sbagliata. Quella giusta è un’altra: quanto restiamo vigili noi, mentre li usiamo?

Nel frattempo l’intelligenza artificiale è entrata negli studi di architettura quasi senza preavviso, e lo ha fatto per tentativi. Uno strumento provato e poi lasciato, un prompt copiato da un tutorial, un’immagine che sorprende ma che non si sa bene dove collocare nel progetto. Quasi ogni settimana arriva un tool nuovo che promette di cambiare il modo di lavorare, e la sensazione più diffusa è quella di rincorrere la novità.

Intelligenza Artificiale generativa per progettisti nasce da questa condizione: è un libro dedicato a chi progetta e vuole integrare l’AI nel proprio lavoro senza subirla , costruendo un metodo invece di inseguire strumenti (>> questo è il link per ordinarlo su Amazon ). Nasce dalla difficoltà – che conosciamo perché la viviamo anche noi – di trasformare una scorciatoia occasionale in un modo di lavorare che tenga nel tempo .

Perché serve un metodo, non solo nuovi strumenti

La domanda che ci interessa, allora, non è cosa si può ottenere con l’AI – quello lo mostrano già in tanti – ma quando usarla, in quale fase, con quale obiettivo, e come farlo senza cedere il controllo delle decisioni.

È una distinzione che cambia tutto. Le guide, i prompt pronti, le raccolte di esempi raccontano il risultato. Raramente raccontano il processo. Eppure è nel processo che un progetto prende forma: nei confronti, nelle verifiche, nei ripensamenti. Uno strumento che genera venti alternative in un minuto non ha fatto il lavoro difficile. Il lavoro difficile è sceglierne una, e sapere perché.

C’è poi un aspetto meno evidente, che tocca la natura stessa di questi strumenti: non sono neutri. Un modello generativo lavora per approssimazione statistica: tende a restituire ciò che è più probabile e più frequente, gravitando verso soluzioni medie e prevedibili. Se ci si affida in modo acritico, il rischio non è l’errore clamoroso, ma un appiattimento silenzioso: progetti corretti e impersonali, indistinguibili da altri prodotti nello stesso modo.



Il primo compito del progettista è riconoscere questa tendenza; il secondo è contrastarla, chiedendo allo strumento di mettere in discussione le proprie ipotesi invece di confermarle – trattandolo come un interlocutore critico, non come un autore.