Intelligenza Artificiale e deontologia, come sta cambiando il lavoro dell’architetto: strumenti, limiti e doveri (corso con CFP)

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo di progettare, disegnare, comunicare e gestire i flussi di lavoro negli studi di architettura, come stiamo vedendo settimana dopo settimana anche con la nostra rubrica Architectural Prompting. Insieme alle opportunità, tuttavia, emergono anche nuove responsabilità: fino a che punto è lecito delegare all’algoritmo una parte del processo creativo? Chi detiene la paternità di un’immagine o di un progetto generato dall’IA? E come cambia il ruolo deontologico dell’architetto di fronte a queste trasformazioni?

A questi interrogativi risponde il corso online Intelligenza Artificiale e Deontologia nel lavoro dell’Architetto a cura dell’arch. Daniele Verdesca e in programma per il 4 dicembre 2025 (dalle ore 14:00 alle 18:00). Vediamo i dettagli del corso.

Obiettivi e contenuti del corso Il corso, pensato per architetti e studi di progettazione, offre una panoramica approfondita su come utilizzare l’Intelligenza Artificiale Generativa (AI Gen) nei processi di ideazione, progettazione e automazione, analizzandone al contempo gli aspetti etici e giuridici.



Durante le quattro ore di formazione, i partecipanti impareranno a: comprendere le potenzialità creative e operative dell’IA generativa applicata all’architettura e al design;

dell’IA generativa applicata all’architettura e al design; automatizzare attività tecniche e gestionali negli studi di architettura;

negli studi di architettura; valutare le implicazioni deontologiche legate all’uso dell’IA, dalla proprietà intellettuale ai rapporti con i committenti;

legate all’uso dell’IA, dalla proprietà intellettuale ai rapporti con i committenti; prevenire rischi di plagio o violazione del copyright attraverso un approccio etico e consapevole.

Struttura del corso

Il corso sarà tenuto da Daniele Verdesca, architetto, curatore della Smart Ark Academy, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Umbra Architettura e Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce, oltre che autore, insieme a Giacomo Sanna, del volume Maggioli editore Progettare con le Intelligenze Artificiali (>> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon).

Il programma formativo si articola in quattro moduli tematici: prompting creativo per la progettazione potenziata;

applicazioni pratiche dell’IA generativa nel progetto architettonico e di interior design;

automazione dei flussi di lavoro tecnico-economici negli studi di architettura;

aspetti etici, legali e deontologici dell’uso dell’IA.

Accreditamento e modalità di partecipazione Il corso è in fase di accreditamento per 4 CFP per Architetti. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.



Il corso on line sarà fruibile da PC e da dispostivi mobili (smartphone/tablet), senza necessità di webcam. Il partecipante riceverà una email contenente il link per accedere all’aula virtuale.

