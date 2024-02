Industrie Cotto Possagno: le innovazioni edilizie presentate al Klimahouse 2024

Anche quest’anno Industrie Cotto Possagno è stata presente al Klimahouse, fiera leader nel settore dell’edilizia sostenibile, mettendo in vetrina i suoi prodotti di riconosciuta qualità, evidenziando in particolar modo le ultime innovazioni.



Numerosi, interessanti e di stretta attualità i temi chiave che hanno caratterizzeranno l’edizione 2024 dell’appuntamento fieristico: dalla sfida energetica, ai materiali da utilizzare per ridurre l’impatto ambientale, passando per l’innovazione in edilizia grazie alle stampe 3D, fino all’Intelligenza artificiale. Tematiche che guardano al futuro del settore, e quindi di grande interesse anche per Industrie Cotto Possagno.



Come coniugare, dunque, l’importanza dell’efficienza energetica con il rispetto del patrimonio architettonico e paesaggistico? A questa impegnativa domanda, l’azienda trevigiana ha prontamente risposto con un’importante novità, disponibile nei sistemi fotovoltaici firmati Industrie Cotto Possagno: un modulo in silicio monocristallino rosso. Un vero e proprio passo in avanti nel preservare il patrimonio paesaggistico, con sistemi fotovoltaici perfettamente integrati e a ridotto impatto visivo.



Le novità presentate alla fiera Klimahouse 2024 Industrie Cotto Possagno, realtà aziendale tutta italiana e punto di riferimento internazionale nel settore delle soluzioni tetto in laterizio complete è, da sempre, all’avanguardia nel proporre sistemi innovativi e rispettosi dell’ambiente per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, eh ha presentato le seguenti novità: il modulo in silicio monocristallino rosso nei sistemi fotovoltaici;

la tegola Aerotile, innovativa tegola ventilata che migliora l’efficienza energetica della casa;

il Progetto LIFE SUPERHERO;

le soluzioni tetto in fibra di legno e lana di roccia, sistemi green che migliorano il benessere indoor. Vediamo meglio nel dettaglio le soluzioni innovative.

LINEA DOLOMIA: soluzione dolomia double rock Soluzione tetto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppio strato incrociato, particolarmente adatta per le coperture in legno. La soluzione garantisce un’ottima performance estiva grazie allo sfasamento dell’onda termica, funzionale al comfort indoor. La posa in doppio strato evita la formazione di ponti termici.



L’alta permeabilità al vapore dell’isolante e l’utilizzo di freni vapore e teli impermeabilizzanti della linea JOLLY PLUS garantiscono un’ottima traspirabilità, indispensabile per la salubrità abitativa e la durata del tetto. La lana di roccia, incombustibile in classe A1, offre protezione e resistenza al fuoco. Il pacchetto è assemblato a secco con tutti i vantaggi in termini di dissasemblabilità e rispondenza ai nuovi decreti CAM.

Fig.1_Linea Dolomia – Double Rock ©Industrie Cotto Possagno

E-COPPO ed E-TEGOLA: coppi e tegole fotovoltaici Cotto Possagno unisce la qualità di un coppo e di una tegola in cotto all’efficienza di un impianto fotovoltaico, mantenendo pressoché immutato l’aspetto estetico delle coperture in cotto che da secoli caratterizzano i paesaggi del nostro Paese. Tali sistemi assumono particolare interesse in caso di vincoli di natura storico/monumentale o paesaggistica. Non solo un fotovoltaico ma un sistema tetto ventilato con tutti i plus di una costruzione “a secco”.



L’evoluzione della tecnologia, ha portato a sistemi ancora più integrati che integrano nel coppo o nella tegola un pannello in silicio monocrtistallino di colore rosso, completamente a scomparsa. Utile in contesti di vincoli di natura storica e monumentale particolarmente stringenti.



Massima integrazione e rispondenza ai vincoli ambientali e paesaggistici. Inoltre l’azienda può dare supporto alla progettazione ed alla posa dell’intero sistema tetto, ed anche del materiale elettrico fino alla gestione della pratica GSE lavorando su un pacchetto “chiavi in mano” sollevando così il committente dalla gestione del cantiere.

Fig.2_Cotto Fotovoltaico E-Coppo E-Tegola ©Industrie Cotto Possagno

TEGOLA AEROTILE: innovativa tegola ventilata Aerotile è l’innovativa tegola ventilata che garantisce un miglioramento dell’efficienza energetica della casa. La tegola ventilata, sviluppata grazie ad anni di studi condotti nell’ambito di un importante progetto europeo (Herotile), permette una maggiore ventilazione con una conseguente riduzione del calore del sottotetto. Una minor temperatura all’interno delle abitazioni nei periodi estivi comporta un minor utilizzo dei sistemi di aria condizionata: la soluzione perfetta per risparmiare nelle bollette ed essere amici dell’ambiente.

Fig.3_Tegola Aerotile ©Industrie Cotto Possagno