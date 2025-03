IA e cantieri: la Commissione Lavoro recepisce le proposte ANCE su formazione e DPI

L’indagine conoscitiva della Camera dei Deputati sul rapporto tra intelligenza artificiale -IA e mondo del lavoro si è conclusa con un documento finale (scaricabile a fine articolo) che assume un approccio chiaro: la tecnologia deve essere uno strumento al servizio dell’uomo, non un fattore che lo sostituisce o lo condiziona passivamente.



La Commissione Lavoro ha evidenziato che l’IA, se guidata da principi etici e da supervisione umana, può rappresentare una leva strategica per migliorare la produttività e la qualità del lavoro. Questo principio di centralità della persona è stato condiviso e rafforzato anche dalle osservazioni di ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha sottolineato come l’adozione dell’IA in edilizia possa portare benefici concreti, purché affiancata da una gestione umana consapevole.



Analizziamo di seguito quali sono le proposte accolte e riportate nel documento, presentate da ANCE e che interessano il settore dell’edilizia.



Formazione e aggiornamento: una priorità sistemica Uno degli aspetti centrali riportati nel documento riguarda la necessità di un massiccio investimento in formazione continua e reskilling dei lavoratori.



L’ANCE ha ribadito che l’effettiva implementazione delle tecnologie intelligenti richiede personale preparato, in grado di interagire efficacemente con strumenti digitali avanzati. In risposta a ciò, la Commissione propone di superare l’attuale frammentarietà degli interventi formativi, favorendo piani integrati e strutturati che colleghino istruzione, lavoro e innovazione.



Il reskilling non è più una possibilità ma una necessità: la trasformazione digitale del lavoro impone una revisione organica dei programmi formativi, che devono essere flessibili, permanenti e orientati alle competenze tecnologiche.

Sicurezza e innovazione nei cantieri: il ruolo dei DPI intelligenti Uno dei contributi più concreti offerti da ANCE ha riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili.



Il documento riconosce l’importanza di promuovere l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) integrati con IA. Tali dispositivi, dotati di sensori intelligenti e capacità di analisi predittiva, possono rilevare in tempo reale potenziali rischi, contribuendo a prevenire incidenti e migliorare le condizioni lavorative.



Questo approccio rappresenta un’occasione non solo per rafforzare la tutela della salute dei lavoratori, ma anche per spingere le imprese verso investimenti in soluzioni ad alto contenuto tecnologico e sicuro.

PMI, incentivi e un nuovo dialogo sociale Il documento conclusivo sottolinea anche la necessità di accompagnare le PMI nella transizione digitale, proponendo incentivi economici e programmi ad hoc per favorire l’adozione dell’IA.



L’ANCE ha evidenziato l’urgenza di investimenti in ricerca e digitalizzazione per massimizzare le opportunità di crescita e occupazione. Allo stesso tempo, viene promosso un dialogo costruttivo e permanente tra istituzioni, imprese, scuole e parti sociali: un’alleanza strategica per gestire l’impatto dell’IA sul lavoro in modo organico e sostenibile.



Infine, si raccomanda una regolamentazione flessibile, capace di tutelare i diritti ma senza ostacolare l’innovazione, soprattutto in un contesto economico sempre più competitivo a livello globale.