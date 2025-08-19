Infissi e serramenti: guida operativa per una corretta scelta, posa e verifica

Scegliere, installare e verificare correttamente infissi e serramenti è oggi una sfida cruciale per l’efficienza energetica, la qualità dell’involucro edilizio e la durabilità degli interventi. In risposta a questa sfida nasce il volume Maggioli editore Infissi e serramenti: Guida operativa alla scelta, installazione e verifica (>> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon) di Daniele Cagnoni e Massimiliano Aguanno, entrambi serramentisti e formatori con una lunga esperienza sul campo. Vediamone i contenuti e gli obiettivi.
Un manuale tecnico-operativo per professionisti
Pensato per un utilizzo pratico e condiviso, il manuale si rivolge in modo specifico a:
- Progettisti, che devono selezionare serramenti adeguati e coordinare una progettazione attenta alla posa in opera.
- Direttori dei lavori, chiamati a vigilare sulle predisposizioni, verifiche e collaudi.
- Serramentisti, che oggi svolgono un ruolo sempre più centrale nella filiera e nella qualità dell’intervento.
- Consulenti tecnici, coinvolti in perizie, contenziosi o verifiche post-intervento.
- Imprese edili, spesso incaricate delle predisposizioni, della posa dei controtelai e della gestione complessiva del vano murario.
Ogni figura troverà nel testo riferimenti normativi, modelli procedurali, check-list, disegni tecnici e approfondimenti utili per operare con maggiore competenza e ridurre gli errori in cantiere.
Contenuti strutturati per fasi operative
Il libro accompagna il lettore in un vero e proprio percorso di lavoro, ed è articolato in tredici capitoli tematici che analizzano in particolare:
- responsabilità nei processi secondo UNI 10818:2023 e UNI 11673-1/2/4;
- criteri per la selezione del serramento, del fornitore e dell’installatore;
- progettazione della posa in opera, redazione delle tavole e capitolati;
- verifiche da effettuare in cantiere, dalla predisposizione al collaudo finale;
- controllo del post-vendita, manutenzione e documentazione tecnica.
Particolarmente utile il focus sulle implicazioni paesaggistiche e normative, con esempi legati a vincoli condominiali, regolamenti locali e Glossario dell’edilizia libera.
Perché leggerlo (e tenerlo in cantiere)
Non si tratta di un volume da consultare una volta sola, ma di un manuale da portare in cantiere, utile per:
- realizzare correttamente infissi performanti anche in edifici complessi,
- garantire il rispetto dei requisiti di legge (es. prestazioni termiche, acustiche, marcatura CE),
- prevenire contestazioni e problematiche post-intervento,
- coordinarsi in modo efficace con tutti i soggetti coinvolti.
Gli autori propongono un metodo condiviso, fatto di regole, responsabilità chiare e una visione sistemica del cantiere, per ridurre gli errori e migliorare la qualità finale del lavoro. Consigliato a chi progetta, dirige cantieri, fornisce o posa infissi e serramenti, e vuole farlo con rigore tecnico, norme aggiornate e una visione condivisa del cantiere.
