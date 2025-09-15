Categorie principali
42 alloggi da classe G ad A2 in nove mesi: riqualificazione integrale del foro finestra grazie ai monoblocchi con VMC

A Favaro Veneto, 42 alloggi pubblici sono stati riqualificati in tempo record: cappotti termici, coperture, impianti e fotovoltaico condominiale, con fori finestra rinnovati tramite monoblocchi Alpac Ingenius VMC per ricambio d’aria continuo, comfort acustico e risparmio energetico.

A Favaro Veneto, sulla terraferma veneziana, il complesso ATER di Via Monteprabello – costruito nel 1978 – è stato recentemente oggetto di una riqualificazione profonda e innovativa. L’intervento, promosso da ATER Venezia, ha portato 42 alloggi su tre edifici dalla classe energetica G alla classe A2 in soli nove mesi, tra febbraio e novembre 2023, senza che i residenti lasciassero le proprie case.

Uno degli aspetti più interessanti è stato proprio il coinvolgimento diretto degli inquilini, che ha permesso di condividere le scelte tecniche e organizzative, riducendo i disagi e migliorando la qualità del risultato finale. Scopriamo il progetto e le soluzioni utilizzate per i fori finestra.

Indice

Il progetto e le soluzioni Alpac

Il progetto – coordinato dalla direzione tecnica di ATER Venezia, con l’ing. Fabrizio Vianello e l’ing. Andrea De Marchi, ed eseguito dall’impresa Nuova Same srl – ha interessato tutto l’involucro edilizio: sono stati coibentati gli edifici con cappotti termici, rifatte le coperture, consolidate le strutture e aggiornati gli impianti termici ed elettrici. È stato installato un impianto fotovoltaico condominiale, in parte finanziato da fondi pubblici e in parte da risorse europee POR FESR, che ha migliorato l’autonomia energetica e contenuto le spese condominiali.

42 alloggi da classe G ad A2 in nove mesi: riqualificazione integrale del foro finestra grazie ai monoblocchi con VMC 1
42 alloggi da classe G ad A2 in nove mesi: riqualificazione integrale del foro finestra grazie ai monoblocchi con VMC 2

Elemento centrale è stata l’adozione delle soluzioni Alpac per la riqualificazione dei fori finestra. I monoblocchi termoisolanti prefabbricati Ingenius VMC, dotati di tecnologia Helty Flow Compact, sono stati realizzati su misura per garantire un’integrazione perfetta con i nuovi serramenti.

Questi sistemi permettono un ricambio d’aria continuo, con filtrazione F7 contro smog e polveri sottili, recuperando fino al 91% dell’energia termica grazie allo scambiatore entalpico a doppio flusso. La gestione è completamente automatizzata e alimentata dal fotovoltaico, senza costi per gli utenti. Oltre alla ventilazione, le soluzioni Alpac contribuiscono al comfort abitativo in senso più ampio, grazie alla gestione della luce, al miglioramento acustico e alle performance termiche.

42 alloggi da classe G ad A2 in nove mesi: riqualificazione integrale del foro finestra grazie ai monoblocchi con VMC 3

I benefici dell’intervento

L’intervento ha generato benefici tangibili: un salto di cinque classi energetiche, un netto miglioramento del comfort termoacustico, una drastica riduzione delle dispersioni e una migliore qualità dell’aria. Il tutto realizzato in tempi record e senza disagi, valorizzando il patrimonio pubblico con un approccio replicabile e sostenibile.

A Favaro Veneto, l’edilizia pubblica dimostra che è possibile fare efficienza, innovazione e inclusione, senza compromessi e in tempi certi.

Per ulteriori informazioni
alpac.it

