Fondo demolizione opere abusive, domande dal 16 settembre

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ha comunicato che i Comuni potranno presentare domanda per accedere al Fondo per la demolizione delle opere abusive, previsto dalla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (Fondo demolizioni), dal 16 settembre al 16 ottobre 2024.



Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che stabilisce i criteri per l’uso e la distribuzione del Fondo demolizioni, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi e il trasferimento dei fondi.



Fondo demolizione opere abusive, come presentare la domanda I Comuni interessati potranno compilare il modulo online – disponibile sul sito fondodemolizioni.mit.gov.it – a partire dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 2024. In caso di fondi insufficienti, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Fondo demolizione opere abusive, oggetto del contributo I contributi del Fondo demolizione opere abusive sono destinati a interventi non ancora eseguiti e identificati con un codice CUP.



Essi coprono il 50% del costo delle operazioni di rimozione o demolizione di opere o immobili costruiti senza permesso o in totale difformità, secondo l’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato emesso un ordine di rimozione o demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono comprese le spese tecniche e amministrative, oltre a quelle per la rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Fondo demolizione opere abusive, interventi non ammessi Non sono ammesse domande per interventi già finanziati dai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti riguardanti demolizioni abusive, né per interventi presentati in precedenti campagne e non ammessi, o per i quali il Comune abbia richiesto successivamente revoca o rinuncia.



Inoltre, non sono ammissibili interventi già completamente finanziati da altri programmi o fondi, né quelli su immobili soggetti a giudizio pendente con sospensione del provvedimento di demolizione o rimozione.

Fondo demolizione opere abusive, tempi di realizzazione degli interventi ammessi Secondo il decreto interministeriale n. 254/2020, art. 3, commi 6 e 7, i Comuni devono affidare i lavori e stipulare il contratto con l’impresa entro 12 mesi dall’assegnazione del contributo e concludere gli interventi entro 24 mesi dalla stessa data, pena la revoca del contributo.



I Comuni possono richiedere una proroga di massimo 24 mesi alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, motivando la richiesta in base alle caratteristiche tecniche dell’opera da demolire. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione fondi nella Gazzetta Ufficiale.