L’edilizia in fiera: SED torna a Caserta dal 23 al 25 maggio 2024

Si svolgerà da giovedì 23 a sabato 25 maggio 2024 la terza edizione di SED, la fiera dell’edilizia e delle costruzioni pensata specificatamente per il mercato del Centro-Sud Italia. Tante le novità della manifestazione fieristica che punta a coinvolgere tutta la filiera dell’edilizia articolandosi in cinque macro-settori espositivi: software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature e edilizia leggera.



Una tre giorni dedicata ad un comparto, quello edile, strategico per il sistema Paese che, soprattutto alla luce delle nuove sfide rappresentate dai progetti del PNRR, dalla transizione digitale e dalla transizione ecologica, è in pieno fermento.



SED si terrà presso il Polo Fieristico A1Expò che si trova nella zona industriale di San Marco Evangelista (Caserta), a pochi chilometri dalla famosa Reggia Vanvitelliana.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis



SED Academy: formazione per i professionisti “Dopo il grande successo di pubblico e di critica dell’ultima edizione – racconta Marco Mintrone, presidente di EdilCross, ente organizzatore del SED – siamo ancora più convinti di puntare su Caserta per un evento che sia in grado di contribuire al rilancio di tutto il Sud anche come conseguenza della recente ZES (zona economica speciale) da poco istituita dal Governo”.



Anche per l’edizione 2024 è previsto un nutrito programma di convegni e seminari pensati per i professionisti, organizzati grazie al contributo degli ordini degli ingegneri, architetti, geometri e periti della provincia di Caserta, con il patrocinio degli omologhi delle province limitrofe della Campania e anche di altre regioni circostanti. La proposta formativa prenderà il nome di SED Academy e vedrà anche nel 2024 l’erogazione di CFP (crediti formativi professionali) per il mondo dei professionisti.



Alla fiera SED spazio all’edilizia green Non mancherà spazio anche per le imprese e, in generale, per tutti gli attori che compongono la filiera dell’edilizia e delle costruzioni con focus specifici sulle tematiche dell’edilizia green, della bio edilizia, dell’energia, della transizione digitale con approfondimenti sulle tematiche del BIM e dell’intelligenza artificiale.



Anche per l’edizione 2024 il SED si svolgerà presso il Polo Fieristico A1Expò, location strategica e facilmente raggiungibile da più punti. Il presidente dott. Antimo Caturano dichiara “Siamo contenti di tornare a ospitare SED anche per il 2024: una fiera destinata a crescere sempre di più e a dare un forte impulso per il settore edile di Terra di Lavoro”.

Comunicato a cura di Gioele Favaretto, addetto stampa SED – Salone Edilizia Digitale



Per saperne di più

sededilizia.com