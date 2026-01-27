Klimahouse 2026: a Bolzano il futuro dell’edilizia tra sostenibilità e innovazione

Dal 28 al 31 gennaio 2026 torna a Bolzano Klimahouse, la fiera internazionale dedicata al costruire sostenibile, all’efficienza energetica e alla qualità dell’abitare. Giunta alla 21esima edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per professionisti, aziende e istituzioni impegnate nella transizione del settore edilizio verso modelli più responsabili dal punto di vista ambientale.
Con oltre 400 espositori e un programma articolato di circa 100 appuntamenti, Klimahouse 2026 propone quattro giornate di incontri, convegni, premi e momenti di confronto su tecnologie, materiali e strategie progettuali per il futuro dell’edilizia.
I temi al centro di Klimahouse 2026
Il filo conduttore di Klimahouse 2026 è il rapporto tra innovazione, sostenibilità e qualità della vita, declinato attraverso diversi ambiti di approfondimento: dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale applicata all’edilizia, fino alla progettazione in legno, alla bioedilizia e alla salute degli ambienti indoor.
Accanto all’area espositiva, un ruolo centrale è affidato agli eventi tematici, pensati per offrire contenuti tecnici e spunti progettuali a progettisti, imprese, energy manager e pubbliche amministrazioni.
Future Hub e startup: innovazione e nuove tecnologie
Tra gli spazi più attesi c’è il Future Hub, sviluppato in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. L’area ospita 20 startup, suddivise tra realtà early stage e late stage, che presentano soluzioni innovative nei campi della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, dei nuovi materiali da costruzione e della gestione energetica.
Il programma include anche lo Startup Contest, articolato in due giornate di pitch e culminante nella premiazione finale, con l’obiettivo di valorizzare le tecnologie emergenti applicate al settore delle costruzioni.
Südtirol@Klimahouse e architettura alpina
Un altro spazio di rilievo è Südtirol@Klimahouse, vetrina dedicata al “saper fare” dell’Alto Adige, dove tradizione artigiana e innovazione tecnologica si incontrano. L’area ospita aziende del territorio e la mostra Alps. Architecture. South Tyrol, che propone uno sguardo sull’architettura alpina contemporanea e sulle soluzioni progettuali sviluppate in risposta alle sfide climatiche e paesaggistiche.
L’accesso a questo spazio è libero e non richiede il biglietto fieristico.
CasaClima, salute e qualità dell’abitare
Ampio spazio è riservato anche alle iniziative dell’Agenzia CasaClima, con workshop e sessioni tecniche dedicate ai progetti europei, alla resilienza del costruito, alla riqualificazione dei condomini e alla sostenibilità reale, intesa come equilibrio tra prestazioni ambientali, costi e qualità architettonica.
Il filone Home, Health & Hi-Tech approfondisce invece il tema del vivere sano, affrontando la progettazione degli spazi come strumento per migliorare il benessere degli occupanti, anche attraverso criteri misurabili e certificabili.
Premi, congressi e tour sul territorio
Il calendario di Klimahouse 2026 comprende inoltre eventi di rilievo come il Wood Architecture Prize, dedicato all’eccellenza nella progettazione in legno, e il Klimahouse Congress, summit internazionale che affronta il tema della sostenibilità come leva di sviluppo economico e sociale per l’intera filiera edilizia.
Completano il programma diversi tour tecnici sul territorio altoatesino, dedicati a edifici, scuole, aziende e spazi pubblici progettati secondo criteri di elevata efficienza energetica e qualità ambientale.
Per ulteriori informazioni
fierabolzano.it/it/klimahouse
