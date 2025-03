FASSA ONE DRY l’intonaco macroporoso intelligente: l’umidità esce, i sali no

Screpolature, efflorescenze e nei casi più gravi, fessurazioni e distacco degli intonaci: questi sono chiari indicatori della presenza di umidità nelle strutture murarie. I sali rappresentano un avversario insidioso e silenzioso, che nel tempo compromette in modo irreversibile pareti, intonaci e finiture a causa dell’azione disgregante di natura meccanica.



Dal laboratorio Fassa I-lab è stato sviluppato un innovativo intonaco per il risanamento di murature umide, frutto della lunga esperienza di Fassa nel settore degli intonaci e della calce, integrata con le più avanzate tecnologie. Si tratta di FASSA ONE DRY, un intonaco macroporoso alleggerito, fibrorinforzato e di colore bianco, specificamente formulato per il risanamento di murature umide, sia interne che esterne.



La sua composizione è a base di calce aerea finissima, legante idraulico resistente ai solfati, sabbie classificate, inerti alleggeriti, agenti idrofobizzanti e additivi specifici. Questo prodotto è adatto all’applicazione su qualsiasi tipo di edificio, sia di nuova costruzione sia storico e può essere impiegato su murature in pietra, mattoni, miste o in tufo.



L’azione di FASSA ONE DRY

La composizione traspirante e macroporosa di FASSA ONE DRY non ostacola il passaggio delle molecole d’acqua, ma al contrario ne accelera l’evaporazione. Nel frattempo, i sali trattenuti all’interno dei macropori dell’intonaco si cristallizzano senza generare tensioni o causare fessurazioni.



FASSA ONE DRY forma una barriera protettiva che contrasta l’azione disgregante dei sali e respinge l’acqua piovana. Le sue elevate prestazioni sono testate secondo i criteri WTA: sebbene non obbligatorie, le direttive stabilite dall’istituto tedesco rappresentano il punto di riferimento a livello europeo nel campo del risanamento e della conservazione edilizia. In particolare, certificano l’idoneità dei prodotti deumidificanti attraverso rigorosi test in acqua con un’elevata concentrazione salina.



Un ambiente meno umido equivale a uno spazio più salubre, in cui non proliferano microrganismi, muffe e funghi potenzialmente allergenici. Inoltre, una struttura più asciutta favorisce un migliore isolamento termico, riducendo il consumo energetico necessario per il riscaldamento e migliorando il comfort abitativo a 360°.



Anche in cantiere i vantaggi sono evidenti: FASSA ONE DRY semplifica e velocizza le operazioni grazie alla sua formula due in uno, che funge sia da rinzaffo che da intonaco di risanamento in un unico strato. Applicabile manualmente o con macchina intonacatrice, si distingue per un’eccellente lavorabilità e facilità di posa.



Con FASSA ONE DRY, l’umidità non è più un problema.