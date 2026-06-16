Sistemi a secco per esterni: Fassa Bortolo presenta GYPSOTECH® EXTERNA GYPS

L’impiego dei sistemi a secco anche nelle applicazioni esterne richiede materiali in grado di coniugare leggerezza, rapidità di posa e prestazioni adeguate all’esposizione agli agenti atmosferici. In questa direzione si inserisce la novità che va ad ampliare la gamma per le costruzioni a secco di Fassa Bortolo: GYPSOTECH® EXTERNA GYPS, una lastra innovativa pensata per rivestire l’esterno degli edifici.



Certificata ETA, la soluzione punta a integrare i vantaggi tipici della tecnologia a secco con requisiti di protezione dall’umidità, resistenza agli urti e durabilità propri delle applicazioni in esterno. Vediamone le caratteristiche.



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GYPSOTECH® EXTERNA GYPS: prestazioni I sistemi realizzati con la nuova lastra GYPSOTECH® EXTERNA GYPS di Fassa Bortolo resistono ad elevati cicli “caldo-pioggia” e “freddo-caldo” senza manifestare deterioramenti, fessurazioni o danni visibili, come comprovato dai numerosi test di resistenza agli agenti atmosferici a cui sono stati sottoposti presso i laboratori specializzati.



I test hanno raggiunto una resistenza al carico di vento pari a 1,3 kN/m2, classe di permeabilità all’aria A4, classe di tenuta all’acqua RE750 e prestazioni ottimali nei cicli igrotermici. Sottoposta ad elevata umidità, GYPSOTECH® EXTERNA GYPS, grazie a un ridotto indice di assorbimento di acqua totale (< 5%), mantiene un’elevata stabilità dimensionale (secondo la norma EN 318) e planare (classe A secondo la EN 14617-12). Sit ratta della migliore prestazione della categoria, che conferma il prodotto come altamente performante e poco sensibile all’umidità, rendendolo ideale anche per l’uso in ambienti interni caratterizzati da elevata umidità (come centri benessere, piscine, garage, cantine, cucine, lavanderie industriali).



GYPSOTECH® EXTERNA GYPS eccelle poi anche dal punto di vista della resistenza meccanica, grazie al nucleo con densità di 900 kg/m³, che provvede anche una resistenza superficiale maggiore in caso di urti e spinte. Anche in materia di reazione al fuoco, inoltre, la lastra risulta in Euroclasse A1 (tecnicamente “incombustibile”), in conformità alla norma EN 13501-1.



Ultimo, ma non meno importante in un’ottica di comfort abitativo, GYPSOTECH® EXTERNA GYPS fornisce, in abbinamento a materiali di diversi spessori e densità, un elevato isolamento acustico.



Il sistema Fassa EXTERNA GYPS ha ottenuto la Valutazione Tecnica Europea (ETA) di idoneità all’impiego per realizzare sistemi di pareti esterne non portanti rivestiti in lastre.

GYPSOTECH® EXTERNA GYPS: vantaggi Le eccellenti prestazioni del prodotto si abbinano a una riduzione dei costi costruttivi, grazie a una realizzazione più rapida e agevole (un involucro a secco pesa circa 1/3 di uno in laterizio), a una maggiore pulizia del cantiere e ad una gestione più precisa dei tempi di realizzazione.



Il sistema inoltre, è personalizzabile in funzione delle esigenze progettuali e capace di accogliere, nella sua struttura a intercapedini, qualsiasi tipologia di impianto.



Per quanto riguarda il comfort, in generale l’elevato isolamento termo-acustico assicura prestazioni energetiche e di benessere abitativo molto elevate, con spessori più contenuti rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.



Non ultimo, la scelta di questo prodotto risponde anche a un impegno ambientale, dato che l’impatto di un involucro a secco è ridotto durante tutto il suo ciclo di vita: dalla produzione, alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio, alla sua eventuale demolizione (un’alta percentuale di componenti può essere più facilmente riciclata).

Per ulteriori informazioni

fassabortolo.it