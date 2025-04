European Accessibility Act: dal 2025 nuove regole per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali

Dal 28 giugno 2025 entrerà pienamente in vigore l’European Accessibility Act (EAA), la direttiva europea che introduce obblighi vincolanti in materia di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Una novità di grande rilievo per aziende, enti pubblici e professionisti.

Per approfondire le implicazioni di questa normativa e prepararsi correttamente alla sua applicazione, Maggioli Editore propone il corso online dal titolo European Accessibility Act: le regole da applicare, che si terrà in modalità telematica il 15 aprile 2025 (dalle 9.00 alle 11.00).

Corso European Accessibility Act, di cosa si tratta Il corso online offre una panoramica completa su obblighi, ambiti di applicazione e regole tecniche dell’EAA, con un taglio pratico e operativo. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere e applicare correttamente le nuove norme, sia in fase di progettazione che di acquisto di prodotti e servizi digitali.



Il corso sarà tenuto dal docente Roberto Scano, esperto internazionale di accessibilità ICT, con oltre vent’anni di esperienza nella definizione di standard e normative in materia. Durante le due ore di formazione verranno approfonditi: Gli ambiti di applicazione dell’European Accessibility Act

Le regole tecniche e gli standard internazionali da rispettare

Come gestire correttamente i requisiti di accessibilità nei capitolati e negli acquisti

Le responsabilità per chi fornisce prodotti e servizi ICT

Corso European Accessibility Act, a chi si rivolge Il corso è particolarmente indicato per: Responsabili acquisti e uffici tecnici della Pubblica Amministrazione

Liberi professionisti e consulenti

Aziende ICT e fornitori di servizi digitali

Progettisti e figure coinvolte nella redazione di capitolati tecnici

Perché il corso è rilevante anche per i professionisti dell’area tecnica La rilevanza dell’EAA per i professionisti dell’area tecnica (architetti, ingegneri, geometri, ecc.) è concreta, soprattutto nei contesti in cui tecnologia e progettazione si integrano. Ecco perché: Progettazione inclusiva : se un tecnico lavora su edifici o spazi che includono dispositivi digitali (es. segnaletica elettronica, chioschi, sistemi interattivi), è necessario garantire che questi rispettino gli standard di accessibilità.

: se un tecnico lavora su edifici o spazi che includono dispositivi digitali (es. segnaletica elettronica, chioschi, sistemi interattivi), è necessario garantire che questi rispettino gli standard di accessibilità. Capitolati e appalti : in ambito pubblico e privato, i tecnici possono essere coinvolti nella redazione o valutazione di documenti tecnici in cui i requisiti di accessibilità diventano obbligatori.

: in ambito pubblico e privato, i tecnici possono essere coinvolti nella redazione o valutazione di documenti tecnici in cui i requisiti di accessibilità diventano obbligatori. Smart cities e digitalizzazione urbana : architetti, ingegneri e geometri impegnati in progetti integrati devono conoscere i principi dell’EAA per garantire soluzioni conformi e inclusive.

: architetti, ingegneri e geometri impegnati in progetti integrati devono conoscere i principi dell’EAA per garantire soluzioni conformi e inclusive. Normativa e responsabilità: l’EAA introduce obblighi legali anche per chi partecipa alla scelta o fornitura di componenti ICT, con implicazioni dirette sulle responsabilità professionali.

