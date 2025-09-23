Case italiane ancora troppo poco efficienti: i dati SIAPE sull’efficienza energetica in Italia

Come abbiamo visto, ridurre i consumi energetici degli edifici, abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita sono gli obiettivi principali della Direttiva Casa Green. Una sfida importante per l’Italia, che – secondo l’analisi La via italiana alla Direttiva Case Green a cura del Centro Studi della Fondazione Geometri, CGIA di Mestre e Smart Land – avrebbe già raggiunto una riduzione del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030, soprattutto grazie agli interventi di efficientamento spinti dal Superbonus.



Il nostro Paese ha quindi sì avviato un percorso virtuoso, ma, secondo un’elaborazione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni su base dati SIAPE – il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica sviluppato da ENEA – nel 2024 il 44% degli edifici residenziali per cui è stato richiesto l’attestato rientrava ancora nelle classi peggiori (F e G), mentre solo il 14% nelle classi A (A4, A3, A2, e A1).



Efficienza energetica degli edifici italiani: i dati SIAPE Dal 2015, anno di attivazione del sistema SIAPE, i certificati APE richiesti sono stati più di 7 milioni, di cui oltre 1,2 milioni solo nel 2024 (+8% rispetto al 2023).



Nel 2024 gli edifici nelle classi peggiori (F e G) risultano in lieve calo rispetto all’anno precedente (di 1 punto percentuale), ma sono ancora circa il 44% del totale. Diminuiscono poi gli edifici appartenenti alle classi A (sommando A4, A3, A2, e A1), che rappresentano circa il 14%, contro il 16% del 2023.



Tuttavia, facendo un confronto con il 2019, l’ultimo anno prima dell’introduzione del Superbonus, le classi F e G risultano diminuite di ben 10 punti percentuali, mentre le classi A sono aumentate di circa 6 punti percentuali.

La situazione regionale e provinciale Ma qual è la situazione a livello delle singole Regioni italiane? A livello regionale, nel 2024 il maggior numero di APE di classe F e G si riscontrano in Toscana e Lazio (entrambi al 59%), seguite da Molise (57%) Basilicata (55%), Umbria (54%), Liguria e Calabria (entrambe al 53%).



Ai primi posti delle Regioni invece più virtuose, guardando alla somma delle classi A, si collocano i territori al Nord come le province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente al 23% e 21%), Valle d’Aosta (20%), Lombardia (19%) e Veneto (18%).



A livello provinciale, si trovano più edifici nelle classi energetiche F e G nelle province di Rieti (73%), Enna (69%), Frosinone (66%), Massa e Carrara (66%), Pistoia (63%). Si trovano invece più immobili appartenenti alle classi A nelle province di Brescia (27%), di Ascoli Piceno (25%) Bergamo (23%), Bari (22%), Como e Verona (entrambe al 21%).

SAIE BARI affronta i temi della sostenibilità Efficientamento energetico, riqualificazione e comfort abitativo saranno argomenti chiave della quarta edizione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, alla Fiera del Levante di Bari dal 23 al 25 ottobre 2025, in particolare all’interno del percorso SAIE Sostenibilità, uno dei quattro filoni tematici della fiera.



“L’investimento nell’efficientamento energetico resta fondamentale per raggiungere gli obiettivi europei entro il 2030. Il nostro Paese ha già fatto passi avanti significativi, ma rimane ancora molto da fare per ridurre consumi ed emissioni e migliorare la qualità della vita. SAIE Bari 2025 rappresenta un’opportunità unica per promuovere competenze tecniche e diffondere soluzioni innovative nel settore delle costruzioni” – ha affermato Michele Ottomanelli, Direttore tecnico di SAIE – “Iniziative come la Masterclass ENEA e la Piazza Efficientamento Energetico offrono un importante momento di confronto e collaborazione tra professionisti, imprese e istituzioni, accelerando così la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale. Grazie a questi strumenti, possiamo costruire insieme un futuro più sostenibile, avvicinandoci concretamente all’obiettivo della neutralità carbonica e migliorando il modo di abitare e costruire“.



Per i professionisti del settore, sul sito ufficiale è possibile scaricare il biglietto omaggio e il catalogo completo degli espositori (quest’anno oltre 500).

