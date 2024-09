Edilizia: la vendita di prodotti professionali oggi passa per il web

Il settore delle costruzioni guarda al futuro, inaugurando un’era in cui l’acquisto dei prodotti di edilizia passa anche per il web.



Complici di questo nuovo trend sono i portali e-commerce specializzati, che con la loro penetrazione nelle classiche abitudini di acquisto, si sono rivelati cruciali nell’evoluzione del modello retail.



È così che oggi la ricerca di materiali per le costruzioni passa anche per la rete, dove e-commerce innovativi, strutturati sulle più recenti evoluzioni digitali, progettano costantemente i propri spazi per assicurare un’offerta di valore.



Edilizia ed e-commerce: il successo di un modello di vendita all’avanguardia La formula su cui si basano i negozi online di prodotti per l’edilizia ha di mostrato di essere in grado di rispondere efficacemente alle sempre più elevate esigenze del settore. In particolare, questi canali risultano sempre più importanti per soddisfare le richieste B2B, forti di un assortimento ampio, variegato e di qualità.



Tra i principali e-commerce specializzati nella vendita di prodotti professionali per l’edilizia troviamo FVL Edilizia, vero e proprio punto di riferimento del settore, forte di un’esperienza nel settore maturata negli oltre 20 anni di attività del negozio fisico in provincia di Arezzo.



L’e-commerce porta infatti sul web un magazzino tecnologico di oltre 8500 mq ricco di articoli in pronta consegna, con un’offerta che si rivolge privati e professionisti, comprensiva del supporto tecnico di una squadra di consulenti specializzati.



Difatti, a garantire il successo dei negozi digitali, soprattutto in un comparto in cui la consulenza è spesso alla base della fase di acquisto, è l’esperienza di realtà consolidate nel settore dell’edilizia che hanno unito all’attività offline un ecosistema digitale capace di semplificare l’esperienza di vendita.



Una sorta di ponte tra il mondo fisico e il mondo reale, che nulla toglie alla classica attività sul territorio, ma capace di arricchirla di quella multicanalità oggi indispensabile per affrontare con successo le nuove logiche del commercio.

Edilizia: gli e-commerce al servizio dei professionisti Gli e-commerce per l’edilizia offrono l’accesso ai principali comparti di prodotto, rispondendo efficacemente a quell’utenza estremamente vasta di cartongessisti, intonachisti, muratori, imbianchini, progettisti, piastrellisti e imprese edili.



Su portali come FVL Edilizia è possibile acquistare ad esempio non solo pitture e vernici, ma anche reti, malte, impermeabilizzanti e prodotti per isolamento termico, oltre a quella categoria di articoli indispensabili per i tetti, le pavimentazioni e tutto ciò che concerne l’attività di cantiere.



Consapevoli dei continui cambiamenti nel settore, i migliori e-commerce progettano inoltre i propri spazi per dare sempre accesso a tutte le novità provenienti dal mondo delle costruzioni. Non a caso, online è possibile acquistare una delle offerte più corpose di materiali per la bioedilizia, oggi indispensabili per realizzare soluzioni progettuali sostenibili e tenere il passo con la transizione green che continua a interessare il futuro delle costruzioni.



I canali specializzati offrono inoltre un’elevata garanzia di qualità, forte di un’offerta che annovera sempre soluzioni provenienti dai migliori brand del comparto.

I servizi di vendita degli e-commerce di prodotti per l’edilizia Il crescente ricorso da parte dei professionisti all’acquisto di materiale edile online è alimentato anche dalla possibilità di fruire di una customer experience all’avanguardia, nella maggior parte dei casi affiancata da servizi logistici efficienti.



Difatti, in linea con le esigenze di un settore che opera spesso con urgenza, i più importanti e-commerce assicurano un’evasione d’ordine quasi immediata, che si affianca alla scelta dei migliori corrieri per minimizzare i tempi di consegna.



Su Fvledilizia.it, per esempio, è possibile fruire di una fase di spedizione altamente efficiente, che richiede tra le 48 e le 72 ore circa. A fare il resto, preventivi sempre trasparenti e l’accesso ai più importanti metodi di pagamento, in un modello di vendita che estrapola il meglio dall’esperienza offline e la valorizza grazie al contributo delle nuove tecnologie.



