Dormakaba per Prima assicurazione: gestione e controllo accessi nella sede di Milano

Palazzo di Fuoco a Milano, in Piazzale Loreto – tra gli edifici più famosi dell’Architetto Giulio Minoletti – è l’headquater di Prima assicurazione, società specializzata in polizze auto, moto, furgoni, casa, famiglia e infortuni che ha rivoluzionato il settore assicurativo grazie a un approccio tech e data-driven.



All’epoca della sua realizzazione, il palazzo si è subito distinto per il suo stile moderno e internazionale, ma l’aspetto unico che ha contraddistinto l’edificio era il sistema di illuminazione da cui prese il nome: di notte, infatti, il palazzo sembrava prendere fuoco. In poco tempo però il sistema di illuminazione si è deteriorato fino ad essere poi rimosso.



Il restyling di Palazzo di Fuoco di Milano, headquater di Prima Il Palazzo è stato recentemente acquistato da Kryalos, che ha affidato il lavoro di riqualificazione allo studio GBPA Architects, il quale ha provveduto a modernizzare l’edificio negli impianti, nella disposizione degli spazi interni e nelle prestazioni energetiche. L’aspetto del nuovo Palazzo di Fuoco è rimasto fedele alla versione originaria. La novità è la presenza della corte interna che si affaccia anche su viale Padova e che si interseca con il contesto urbano.



Nella fase di riqualificazione del Palazzo, lo studio di architettura GBPA, per conto della proprietà, ha coinvolto dormakaba nella fornitura di una soluzione di accesso per una hall di ingresso che fosse esteticamente elegante e leggera ma al tempo stesso funzionale e affidabile.



A tal fine, sono state installate due unità doppie dei varchi dormakaba Argus HSB E11 completi di portelli a battente, modello HSD E01, per l’accesso di persone con abilità ridotte o per il trasporto di carrelli merci. I varchi Argus HSB E11 sono completi di lettori dormakaba 91 04 per il controllo accessi e si integrano perfettamente con l’interior design dell’edificio, in cui prevalgono gli elementi del vetro e dell’acciaio.