Culligan inaugura il nuovo headquarter a Bologna e punta sulla sostenibilità

Culligan, leader internazionale nella filtrazione dell’acqua, ha inaugurato il suo nuovo headquarter italiano a Bologna, consolidando così la propria strategia di crescita nei settori casa, lavoro, hotel e ristorazione.



L’azienda, presente in Italia da oltre 60 anni con il suo stabilimento a Cadriano di Granarolo (BO), ora dispone di un headquarter che funge da hub strategico per oltre 1.000 dipendenti, di cui più di 400 impegnati nel servizio post-vendita e customer care, che rappresentano un punto di forza dell’azienda.



Nel 2023, Culligan Italia ha registrato un fatturato di 220 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha continuato a espandere la propria presenza sul territorio, grazie alla rete di centri di imbottigliamento e 58 magazzini distribuiti in tutta Italia. Questo sviluppo è stato potenziato dall’integrazione di aziende come ThinkWater, MGM (Zereau) e la fusione con Waterlogic e Primo Eden in Europa, consolidando Culligan come il maggiore attore nel settore delle soluzioni per il miglioramento della qualità dell’acqua.

Foto 1_Nuovo headquarter Culligan a Bologna ©Culligan Italiana S.p.A.

Strategia di sostenibilità e riduzione della plastica Un elemento distintivo della strategia di Culligan è il suo impegno per la sostenibilità. Nel 2024, l’azienda ha deciso di focalizzarsi sul mercato dei prodotti per uso domestico, uffici e Ho.re.ca, attraverso una riorganizzazione che ha incluso la cessione della divisione Commercial & Industrial in Italia.



Culligan promuove l’utilizzo di sistemi di filtrazione domestica, frigogasatori e soluzioni per l’addolcimento dell’acqua, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla plastica monouso, un tema di crescente importanza in Italia, che è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglie di plastica.

Foto 2_Nuovo headquarter Culligan a Bologna ©Culligan Italiana S.p.A.

Innovazione e tecnologie per l’acqua Culligan ha puntato su un continuo sviluppo delle proprie tecnologie, con soluzioni avanzate per affrontare le problematiche legate alla qualità dell’acqua, come la rimozione di PFAS, microplastiche e altre sostanze inquinanti emergenti. Inoltre, l’azienda si impegna nella ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale, adottando una visione di circolarità dei suoi sistemi, riducendo le emissioni di carbonio e migliorando la gestione delle risorse idriche.



Questo approccio è evidente anche nella sede che ospita il nuovo headquarters di Bologna, progettato per minimizzare l’impronta ecologica, grazie all’uso di tecnologie innovative e pratiche eco-friendly.

Il design del nuovo headquarters a Bologna L’headquarter di Bologna, progettato dallo studio Open Project, riflette l’impegno di Culligan per l’ambiente e il benessere dei propri dipendenti.



Il design, ispirato alla fluidità dell’acqua, con ampie vetrate e spazi aperti, promuove un ambiente di lavoro che favorisce l’interazione e il comfort, rispondendo alle esigenze di efficienza energetica e di qualità dell’ambiente. La sede ospita aree dedicate alla collaborazione, ma anche zone di relax, progettate per migliorare il benessere delle persone che vi lavorano.



“La nuova sede italiana di Culligan a Bologna riflette l’allineamento della mission, delle persone, della passione e delle priorità di Culligan in Italia e in Europa”, afferma Scott Clawson, Chairman e Chief Executive Officer di Culligan International. “Questa espansione testimonia il nostro impegno nel promuovere un cambiamento virtuoso, migliorando la qualità dell’acqua per il benessere dei consumatori e la nostra dedizione alla salvaguardia del nostro pianeta per le generazioni presenti e future”.



“La nuova sede di Culligan rappresenta un passo importante per la nostra espansione in Italia, dove cresce sempre più la domanda di soluzioni per migliorare l’acqua e ridurre l’impatto ambientale”, afferma Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italiana.

Foto 3_Da sinistra: Scott Clawson, Chairman e Chief Executive Officer di Culligan International e Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italiana ©Culligan Italiana S.p.A.

Culligan a livello mondiale A livello mondiale, Culligan International, fondata a Chicago nel 1936, è presente in oltre 90 paesi e ha registrato un fatturato di 3,1 miliardi di dollari nel 2023, con una crescita annuale media del 30% dal 2016. L’azienda ha installato oltre 18 milioni di sistemi in tutto il mondo, servendo 155 milioni di consumatori ogni anno. Grazie alle sue soluzioni innovative, Culligan ha contribuito a ridurre l’uso di plastica, con il risparmio di circa 600 milioni di kg di plastica e la riduzione di oltre 5 miliardi di kg di emissioni di CO 2 .



Culligan ha anche intrapreso iniziative globali per la sostenibilità, come la partnership con One Tree Planted, per compensare le proprie emissioni di CO 2 piantando alberi. Nel 2024, l’azienda ha donato 10 alberi per ogni dipendente, con un obiettivo di piantare 117.940 alberi a livello mondiale. Questa iniziativa contribuirà ad assorbire circa 1,18 milioni di kg di CO 2 , supportando la lotta contro il cambiamento climatico.



