Nuovi CAM Edilizia 2025-2026: cosa cambia davvero per progettisti, imprese e PA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, come abbiamo visto, entrano in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, destinati a incidere in modo diretto su progettazione, affidamenti e cantieri pubblici. Dal 2 febbraio 2026, i nuovi CAM si applicheranno infatti a tutte le procedure di affidamento di servizi di progettazione e lavori relativi a edifici, infrastrutture e manufatti, rendendo indispensabile un rapido aggiornamento per tecnici, imprese e stazioni appaltanti .

Il corso online I nuovi CAM in Edilizia 2025-2026, in programma per il 5 febbraio 2026 (dalle 14:30 alle 17:30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce con l’obiettivo di fornire una lettura chiara e operativa del nuovo quadro normativo, inserendolo nel contesto del Green Public Procurement (GPP) e del Codice dei contratti pubblici. Vediamone meglio obiettivi e contenuti.

Obiettivi e destinatari del corso Il corso online in diretta, guidato dal docente Andrea Bagni, ingegnere civile, è pensato per aiutare i partecipanti a comprendere: l’ ambito di applicazione dei nuovi CAM Edilizia;

dei nuovi CAM Edilizia; i criteri ambientali introdotti dal decreto MASE;

introdotti dal decreto MASE; il regime transitorio e il coordinamento con i CAM già vigenti o in aggiornamento;

e il coordinamento con i CAM già vigenti o in aggiornamento; le modalità di applicazione concreta nelle gare e nei contratti pubblici. Il corso si rivolge in particolare a: architetti, ingegneri, geometri e periti;

tecnici di studi di progettazione e direzione lavori;

responsabili e tecnici di imprese di costruzione;

funzionari e tecnici degli uffici della Pubblica Amministrazione;

operatori del settore privato attivi nei materiali e nelle soluzioni per l’edilizia. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione, valido per l’ottenimento dei CFP in autocertificazione presso il proprio Ordine o Collegio di appartenenza.

Contenuti e programma Il corso affronta in modo strutturato i principali aspetti normativi e tecnici, partendo dal quadro generale del GPP fino ad arrivare alle ricadute operative nelle procedure di gara. Tra i temi trattati: il decreto MASE 24 novembre 2025 e il suo rapporto con il Codice appalti e il correttivo;

i nuovi CAM Edilizia , con attenzione ai criteri comuni e alle specifiche tecniche dei componenti edilizi;

, con attenzione ai criteri comuni e alle specifiche tecniche dei componenti edilizi; gli ambiti principali di intervento : protezione del territorio, prestazione energetica degli edifici, materiali da costruzione e gestione del cantiere;

: protezione del territorio, prestazione energetica degli edifici, materiali da costruzione e gestione del cantiere; le clausole per le gare, la relazione CAM e i criteri premianti. È previsto inoltre uno spazio di confronto diretto con il docente per quesiti e casi applicativi.

