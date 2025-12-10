Nuovi CAM Edilizia 2025: le novità in vigore dal 2 febbraio 2026

VOLUME

Quaderno operativo che guida, fase per fase, la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del d.lgs. 36/2023, del d.lgs. 209/2024 (correttivo) e del d.l. 73/2025 convertito in l. 105/2025. Il volume traduce le novità normative in procedure concrete, verifiche e controlli, con checklist e strumenti pronti all’uso per chi opera quotidianamente negli appalti. – Offre una visione completa e operativa di tutte le fasi del contratto: dalla programmazione alla progettazione, dall’affidamento all’esecuzione, fino al collaudo e alla chiusura del rapporto contrattuale.- Definisce in modo puntuale mansioni, responsabilità e attività del RUP e dei tecnici, con indicazioni pratiche per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, l’appalto integrato e la gestione delle varianti in corso d’opera.- Supporta la gestione delle principali criticità: errori progettuali, modifiche contrattuali, rotazione e frazionamento degli affidamenti, subappalto, anticipazioni, termini di pagamento, revisione prezzi, penali e premialità.- Utilizza commenti alle norme, diagrammi, tabelle esplicative e stralci di testi aggiornati per rendere immediata la comprensione e l’applicazione delle disposizioni più complesse.- Integra gli aspetti digitali (BIM, metodi e piattaforme digitali) nella gestione del contratto pubblico, collegando operatività quotidiana e nuove modalità di progettazione e controllo.- Include allegati operativi su contratti collettivi, ruolo del RUP, termini delle procedure, programmazione lavori, verifica progettuale, revisione prezzi, qualificazione degli esecutori, direzione lavori e collaudo, oltre a checklist online delle fasi di appalto e lavori. Acquista subito questo quaderno operativo per adeguare in tempo procedure, atti e controlli alle ultime novità sugli appalti pubblici e ridurre al minimo il rischio di errori, contestazioni e rallentamenti nelle tue gare.

Marco Agliata | Maggioli Editore 2025