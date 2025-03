Correttivo appalti: da ANCI il quaderno con linee guida e schema di regolamento per affidamenti sottosoglia

Il Decreto Legislativo n. 209/2024, noto come correttivo appalti, ha introdotto importanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), intervenendo su diversi aspetti cruciali della normativa, tra cui la disciplina degli affidamenti sottosoglia.



Per supportare gli enti locali nell’attuazione delle nuove disposizioni, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha pubblicato il Quaderno n. 55 (scaricabile a fine articolo), un documento operativo che fornisce prime linee guida e uno schema aggiornato di regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia. Questo strumento pratico è pensato per agevolare il lavoro delle amministrazioni pubbliche, chiarendo le modalità di applicazione del correttivo e prevenendo criticità interpretative e procedurali.



Ricordiamo che circa un mese fa era stato pubblicato anche il Quaderno ANCI n. 54 “Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti”, un ulteriore documento di supporto tecnico rivolto a Comuni e Città Metropolitane per l’applicazione delle nuove disposizioni sugli incentivi alle funzioni tecniche.



Analizziamo di seguito cosa contiene il quaderno ANCI n.55 “Prime linee guida operative e schema di regolamento per affidamenti sottosoglia aggiornato”.



Le novità del correttivo appalti per gli affidamenti sottosoglia All’interno del Quaderno ANCI n. 55 dedicato al correttivo appalti (D.Lgs. n. 209/2024) vengono trattati numerosi temi chiave per la gestione degli appalti pubblici e l’aggiornamento delle procedure di affidamento.



Ecco i principali argomenti analizzati: applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore ed equipollenza

obbligo di indicare il CCNL applicabile negli appalti



criteri per la verifica dell’equipollenza dei contratti collettivi



modalità di calcolo delle retribuzioni minime e delle tutele

incentivi alle funzioni tecniche

estensione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale



nuove attività tecniche incentivabili



modalità di calcolo e liquidazione degli incentivi

principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia

applicazione del principio di rotazione negli affidamenti ripetuti



casi di deroga motivata e criteri per il reinvito del contraente uscente



modalità di gestione delle fasce di affidamento

revisione prezzi e adeguamento dei corrispettivi contrattuali

obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi



meccanismi automatici di adeguamento per lavori, servizi e forniture



differenziazione delle soglie di attivazione per tipologia di appalto

sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)

introduzione di una soglia del 20% per il subappalto a favore delle PMI



maggiore flessibilità negli accordi quadro e negli affidamenti diretti



misure per favorire la partecipazione delle PMI alle gare pubbliche

qualificazione delle stazioni appaltanti

incentivi alla qualificazione per i soggetti non qualificati



specializzazione e formazione degli operatori delle stazioni appaltanti



criteri per il rispetto dei tempi medi di pagamento

partecipazione dei consorzi alle procedure di gara

requisiti per la partecipazione dei consorzi



norme sui rapporti tra consorzi e imprese consorziate

l’accordo di collaborazione plurilaterale

nuova disciplina dell’accordo tra più enti per la gestione congiunta degli appalti



obiettivi e modalità operative del partenariato pubblico-pubblico

novità tra fase di affidamento e fase di esecuzione

modifiche nei processi di affidamento e gestione dell’appalto



rafforzamento delle premialità e delle penali per accelerare l’esecuzione

appalti di lavori e qualificazione degli operatori economici dopo il decreto correttivo

revisione dei criteri di qualificazione degli operatori economici



impatto sulle gare d’appalto e sul mercato delle costruzioni

la misura dell’equo compenso nei contratti pubblici

applicazione della legge sull’equo compenso agli appalti pubblici



definizione dei corrispettivi minimi per i servizi di ingegneria e architettura

affidamenti sottosoglia e servizi alla persona

regole specifiche per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate



disciplina per l’affidamento di servizi alla persona

schema aggiornato di regolamento per gli affidamenti sottosoglia

nuove regole per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia



modalità di pubblicazione degli affidamenti e trasparenza

Lo schema di regolamento per gli affidamenti sottosoglia Il Quaderno ANCI n. 55 contiene un modello di Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sottosoglia, che riflette le più recenti modifiche introdotte dal Correttivo.



Il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sottosoglia fornisce un quadro chiaro per la gestione degli appalti di importo inferiore alle soglie europee. La disciplina comune stabilisce i principi generali applicabili a tutte le procedure, garantendo trasparenza, concorrenza e correttezza amministrativa.



L’iter per gli affidamenti diretti delinea le modalità operative per assegnare incarichi senza gara, rispettando criteri di economicità e rotazione.



Per gli affidamenti tramite procedure negoziate, il regolamento dettaglia i passaggi necessari, dal numero minimo di operatori da invitare fino alla fase di aggiudicazione, assicurando il rispetto della normativa vigente e l’efficienza delle procedure.

