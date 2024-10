Consorzio POROTON® Italia: il primo focus tematico sulla muratura strutturale

Il Consorzio POROTON® Italia ha pubblicato il primo focus tematico interamente dedicato alla Muratura Strutturale. Un’accurata selezione dei principali contenuti, le ricerche, gli strumenti e le soluzioni tecniche POROTON® completamente disponibile su poroton.it.



L’impegno del Consorzio POROTON®

Consorzio POROTON® Italia si conferma all’avanguardia nel settore della muratura strutturale, investendo in ricerca e sviluppo e collaborando con le principali Università e Centri di Ricerca. Il Consorzio ha presentato numerosi studi e ricerche a livello nazionale ed internazionale, dimostrando l’efficacia delle proprie soluzioni costruttive.



Le moderne tipologie di murature POROTON® consentono di realizzare costruzioni di muratura strutturale caratterizzate da elevati livelli di sicurezza in tutta Italia, anche in zone ad alta sismicità.