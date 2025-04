Città nel futuro 2030-2050: a Roma la conferenza sulle sfide delle smart city del domani

Dal 7 al 9 ottobre 2025, Roma ospiterà la Conferenza Città nel futuro 2030-2050, organizzata dall’Ance, in collaborazione con Gruppo Maggioli e diretta da Francesco Rutelli. L’evento sarà un’occasione di confronto nazionale e internazionale sui temi chiave che riguardano le trasformazioni urbane e le sfide ambientali.



La tre giorni si aprirà alla Camera dei deputati con la partecipazione delle principali istituzioni europee e italiane, per poi trasferirsi al MAXXI, trasformato per l’occasione in un “villaggio urbano” animato da dibattiti, mostre e installazioni.



Cuore pulsante della conferenza saranno gli assi tematici: rigenerazione urbana, adattamento climatico e il diritto all’abitare dignitoso per tutti.



Alla conferenza di lancio dell’evento in programma per ottobre sono intervenuti Erasmo D’Angelis, presidente della Fondazione Earth Water Agenda, Natalia Bagnato, responsabile ESG di Ontier, Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Stefania Dota, vice segretario generale dell’Anci, Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90 e Ricky Burdett, direttore del dipartimento Cities presso la London School of Economics and Political Science.



In chiusura è intervenuto Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli, che ha sottolineato l’importanza dei fondi PNRR e di come i Comuni italiani hanno saputo cogliere le opportunità per sviluppare progetti di digitalizzazione per una crescita tecnologica, nell’ottica di un miglioramento della sicurezza e del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.



Emergenze urbane: casa e clima in prima linea I dati presentati in occasione del lancio ufficiale della conferenza delineano un quadro chiaro.



Dal 2015 al 2023, i prezzi delle case nell’Unione Europea sono aumentati del 48%, mentre gli affitti sono cresciuti del 18% tra il 2010 e il 2022. In Italia, circa un milione e mezzo di famiglie vive in condizioni di disagio abitativo e solo il 3,8% beneficia di edilizia residenziale pubblica, una percentuale ben lontana dagli standard europei.



Sul fronte ambientale, il 94% dei Comuni italiani è esposto a rischi idrogeologici, con oltre 30 mila km di vie d’acqua tombate e una rete fognaria urbana di un milione di chilometri, spesso insufficiente a fronteggiare eventi climatici estremi.

La voce dell’ANCE: serve un piano nazionale per la casa La Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ha sottolineato la necessità di una risposta politica concreta e strutturata: “sulla città abbiamo bisogno di un nuovo quadro di regole e strumenti per favorire rigenerazione e trasformazione e invece ancora una volta rischiamo di stare fermi. Per la casa ci vuole un grande piano sul modello del PNRR”. Ha inoltre evidenziato l’urgenza di superare le incertezze politiche che oggi ostacolano l’azione del Ministero competente.



La rigenerazione urbana non può più essere rimandata e richiede strumenti adeguati, sia normativi che finanziari. In un contesto internazionale segnato da crisi economiche e climatiche, l’Italia deve dotarsi di una strategia urbana forte, capace di coniugare sviluppo, inclusione e sostenibilità.

Un’agenda condivisa per città più vivibili Secondo Francesco Rutelli, direttore della conferenza, il futuro delle città dipenderà dalla capacità di affrontare trasformazioni profonde e coordinate. “Le due aree di proposta – rigenerazione e dignità dell’abitare – sono decisive per filiere produttive, lavoro, qualità urbana”, ha affermato.



Alla presentazione hanno partecipato numerosi esperti e stakeholder, tra cui rappresentanti di Anci, Earth Water Agenda, Ontier e Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici.



Tra gli appuntamenti più attesi, nella cornice della Conferenza Città nel futuro 2030-2050, c’è il Festival Città in Scena, che porterà al MAXXI progetti di rigenerazione urbana raccolti in tutta Italia, offrendo uno sguardo concreto e partecipato su come le città possono diventare più resilienti, inclusive e sostenibili.



Guarda il video di presentazione dell’evento.

