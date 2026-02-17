Maxi concorso per lavorare nelle istituzioni UE: 1490 posti per laureati, anche triennali, in qualsiasi ambito

L’Unione Europea è alla ricerca di laureati e laureate in qualsiasi ambito di studio da assumere nella sua funzione pubblica: l’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) nei giorni scorsi ha pubblicato il bando per un maxi concorso generale per Amministratori AD 5. Con i suoi 1490 posti a disposizione, il Concorso EPSO AD5 è una delle selezioni più massicce degli ultimi anni: l’obiettivo è costituire un elenco di riserva a cui potranno attingere le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione Europea per le assunzioni del 2026.



Per la partecipazione è richiesta la laurea, anche solo triennale, in qualsiasi disciplina. Il titolo, inoltre, può essere conseguito fino al 30 settembre 2026, quindi possono intanto iscriversi (entro il 10 marzo 2026) e partecipare anche i laureandi. Vediamo come funziona la selezione e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso EPSO AD5 2026, ruolo e requisiti Ma qual è il ruolo degli amministratori di grado AD5? In sintesi, gli amministratori hanno il compito di coadiuvare i responsabili politici nell’adempimento della missione dell’istituzione o dell’organo di appartenenza, contribuendo a politiche e programmi che hanno un impatto su milioni di persone in tutta Europa. I candidati e le candidate idonei lavorano generalmente in un’équipe multiculturale in settori quali, ad esempio: elaborazione e formulazione di politiche, attuazione di politiche e interventi operativi, gestione delle risorse.



Per partecipare al Concorso EPSO AD5 2026 – in scadenza il 10 marzo 2026 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles – è necessario essere in possesso di requisiti generali (essere cittadini di uno Stato membro dell’UE, godere dei diritti civili, essere in regola con gli obblighi militari e offrire garanzie di moralità adeguate alle funzioni) e requisiti specifici: Titolo di studio : Laurea Triennale, Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento, in qualsiasi campo. Il titolo può essere conseguito anche dopo aver fatto la domanda, ma deve essere necessariamente ottenuto entro il 30 settembre 2026.

: Laurea Triennale, Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento, in qualsiasi campo. Il titolo può essere conseguito anche dopo aver fatto la domanda, ma deve essere necessariamente ottenuto entro il 30 settembre 2026. Conoscenze linguistiche : conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE:

: conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE: Lingua 1 (almeno C1): Una delle 24 lingue ufficiali (es. Italiano). Sarà usata per i test di ragionamento.

Lingua 2 (almeno B2): Una delle restanti 23 lingue, diversa dalla Lingua 1 (es. Inglese o Francese). Sarà la lingua dei test di conoscenza, digitali e della prova scritta. Non è necessario allegare certificati linguistici. I candidati dichiarano “sull’onore” il proprio livello di competenza (almeno C1 per la lingua 1, e almeno B2 per la lingua 2) nel modulo di candidatura. La reale conoscenza delle lingue sarà verificata attraverso lo svolgimento delle prove concorsuali.



Ricordiamo che l’elenco di riserva oggetto del bando è un database di candidati idonei a cui le istituzioni e le agenzie dell’UE attingono per le assunzioni in base alle proprie necessità: una volta inseriti nella lista, i candidati possono essere contattati per colloqui di reclutamento specifici. In media, circa il 50% degli idonei viene assunto entro i primi sette mesi dalla pubblicazione dell’elenco.

Concorso EPSO AD5 2026, bando e domanda La candidatura è esclusivamente elettronica, tramite il portale EU Careers raggiungibile qui, entro il 10 marzo 2026 6 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Cose da ricordare: Account EU Login: è indispensabile creare o utilizzare un account associato a una email personale che resti valida nel tempo; Documenti d’identità: entro la scadenza del 10 marzo 2026 va caricata la scansione di un documento d’identità valido; Documenti giustificativi: i titoli di studio e le eventuali altre certificazioni possono essere caricati entro il 7 ottobre 2026.

Concorso EPSO AD5 2026, prove di selezione Tutte le prove del Concorso EPSO AD5 2026 si svolgeranno da remoto (online proctored) tramite la piattaforma TAO di Open Assessment Technology (OAT). Le prove saranno le seguenti: 1. Test di Ragionamento (Lingua 1): 40 domande che valutano la logica pura, così suddivise: Verbale: 20 domande (determinante per la graduatoria finale)

20 domande (determinante per la graduatoria finale) Numerico: 10 domande

10 domande Astratto: 10 domande 2. Test di Conoscenza dell’UE (Lingua 2): 30 domande a scelta multipla su istituzioni, politiche e procedure legislative (OLP, bilancio, ecc.). 3. Competenze Digitali (Lingua 2): 40 domande basate sul quadro DigComp 2.2 (sicurezza, data literacy, creazione contenuti). 4. Prova scritta EUFTE (Lingua 2): Non è un saggio accademico, ma una prova di comunicazione istituzionale. Ai candidati verrà fornito un fascicolo di documenti su cui basare la redazione di un testo (es.: una nota informativa o un comunicato). Criteri di valutazione: flusso logico, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, adattamento al destinatario, uso mirato delle informazioni.

Amministratori AD5, quanto guadagnano Sebbene il bando non riporti esplicitamente cifre specifiche, i regolamenti finanziari dell’UE per il 2026 definiscono chiaramente il trattamento economico: lo stipendio base per un profilo AD 5 (scatto 1) è di circa 6.152,64 euro lordi al mese. A questa cifra vanno aggiunte: Indennità di espatrio (16%): se ci si trasferisce in un paese diverso dal proprio (circa 980 euro);

se ci si trasferisce in un paese diverso dal proprio (circa 980 euro); Assegni familiari: indennità per figli a carico e assegno domestico se sposati;

indennità per figli a carico e assegno domestico se sposati; Coefficiente correttore: lo stipendio viene riparametrato in base al costo della vita della sede. Per l’Italia (sedi come Ispra o Parma), il coefficiente è fissato all’87,6%. Lo stipendio non è soggetto alla tassazione locale (o del paese di residenza), ma a tassazione e contribuzione europea.



Specifichiamo che circa l’80% dei posti di lavoro si trova a Bruxelles e Lussemburgo, ma esistono opportunità presso agenzie dell’Unione Europea situate in tutti gli Stati membri, Italia inclusa. Una volta accettata un’offerta di lavoro, i servizi delle istituzioni forniscono anche assistenza logistica per il trasferimento, che include il supporto per la ricerca di alloggio e l’integrazione familiare.

Concorso EPSO AD5 2026, come prepararsi

Il volume presenta, nella prima parte, una raccolta di quiz di logica (ragionamento numerico, ragionamento verbale, ragionamento astratto), mentre la seconda parte approfondisce i principali temi di Diritto dell’Unione Europea. Infine l’ultima parte è dedicata alle competenze digitali, e riporta una selezione di test utili a verificare la preparazione. Nella sezione online sono inoltre disponibili un simulatore di quiz e un Tutor digitale di supporto alla preparazione (anche per la prova EUFTE in italiano, inglese e francese).

