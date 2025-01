Concorso Ministero Giustizia 2025: 183 posti per Funzionari Tecnici Edili e Assistenti Geometri

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per il reclutamento di 236 tecnici a tempo indeterminato, di cui: 23 unità di funzionario statistico (Codice 01), 30 unità di funzionario informatico (Codice 02), 47 unità di funzionario tecnico-edile (Codice 03) e 136 unità di assistente tecnico-geometra (Codice 04) presso gli Uffici periferici della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.



183 posti su 236 quindi sono destinati a architetti, ingegneri e geometri. Le posizioni aperte sono distribuite nelle principali città italiane, offrendo un’interessante opportunità sia a laureati che a diplomati con esperienza nel settore edile. Vediamo i dettagli.



Per il profilo di Assistente Tecnico-Geometra (Codice 04) , sono invece disponibili 136 posti negli uffici periferici della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, suddivisi come segue:

Per i posti da Assistente Tecnico-Geometra (Codice 04) è invece richiesto il solo possesso di un diploma di istituto tecnico per geometri o equivalente. È considerata assorbente una laurea triennale, magistrale o specialistica in Architettura o Ingegneria.

Per entrambi i profili di nostro interesse, oltre ai requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, ecc.), sono richiesti titoli specifici. Per i posti da Funzionario Tecnico Edile (Codice 03) è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Concorso Ministero Giustizia 2025: domanda e bando

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online, tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È possibile candidarsi per più profili, pagando una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorsuale. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in fase di registrazione sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 29 gennaio 2025, ore 23:59.