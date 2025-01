Concorso 55 Guardiaparco Lazio: materie e competenze richieste

Come abbiamo visto, la Regione Lazio ha recentemente pubblicato un Concorso per l’assunzione di 55 Istruttori di vigilanza – Guardiaparco a tempo pieno e indeterminato.



Per partecipare (la domanda è da inviare entro il 4 febbraio 2025 >> tutte le informazioni qui) è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore, però per superare la selezione (prova scritta e prova orale) è necessario prepararsi su alcune materie specifiche e possedere alcune competenze e soft skills. Su Amazon è già disponibile un kit di preparazione dedicato, ma intanto vediamo meglio in questo articolo quali sono.

Per la preparazione suggeriamo: FORMATO CARTACEO Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco

Concorso 55 Guardiaparco Lazio: materie e normative richieste Le prove di selezione previste dal concorso (prova scritta e prova orale) verteranno su argomenti tecnici e normativi specifici. Legislazione sulle aree naturali protette :

: Legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette)



Legge Regionale Lazio n. 29/1997 e s.m.i.

Normativa sui Siti Natura 2000 , con focus su:

, con focus su: Direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici)



Direttiva 92/43/CEE “Habitat”



Regolamenti e Decreti nazionali: DPR n. 357/1997 e s.m.i.; DM 17 ottobre 2007 e s.m.i.



Linee guida regionali: DGR 938/2022; DGR 612/2011; DGR nn. 158-162/2016

Normativa forestale e antincendio :

: Legge n. 353/2000 (incendi boschivi)



L.R. Lazio n. 39/2002 e R.R. n. 7/2005



Circolazione fuoristrada: L.R. n. 29/1987

Normativa sulla fauna e pesca :

: Legge n. 157/1992 (protezione fauna selvatica)



DM 13 giugno 2023 (Piano straordinario fauna selvatica)



Leggi regionali: L.R. n. 4/2015; L.R. n. 17/1995

Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) con particolare attenzione alle disposizioni sanzionatorie. Oltre a queste materie specifiche saranno richiesti elementi di diritto amministrativo (procedimenti, trasparenza e anticorruzione), e nozioni sulle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.Lgs. n. 165/2001) e sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La prova orale verificherà anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

Per una preparazione efficace al concorso, consigliamo il Kit Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco

Concorso 55 Guardiaparco Lazio: competenze trasversali richieste Il bando di concorso della Regione Lazio per l’assunzione di 55 istruttori di vigilanza – Guardiaparco, oltre alle competenze tecniche richieste per il ruolo, enfatizza l’importanza delle soft skills, ovvero le competenze trasversali e attitudinali necessarie per affrontare le sfide operative del ruolo e interagire efficacemente con il pubblico e con gli altri operatori coinvolti nella gestione delle aree protette.



Le principali soft skills richieste ai candidati includono: Capacità di comunicazione e relazionali , per interagire con il pubblico, fornire assistenza ai visitatori e collaborare con altri enti e forze dell’ordine.

, per interagire con il pubblico, fornire assistenza ai visitatori e collaborare con altri enti e forze dell’ordine. Lavoro di squadra , fondamentale per operare in sinergia con colleghi, enti di protezione ambientale e operatori del settore agricolo e forestale.

, fondamentale per operare in sinergia con colleghi, enti di protezione ambientale e operatori del settore agricolo e forestale. Problem solving e gestione delle emergenze , essenziali per affrontare situazioni impreviste come incendi boschivi, emergenze ambientali e questioni di sicurezza.

, essenziali per affrontare situazioni impreviste come incendi boschivi, emergenze ambientali e questioni di sicurezza. Adattabilità e flessibilità , per rispondere a contesti operativi variabili e alle esigenze del territorio.

, per rispondere a contesti operativi variabili e alle esigenze del territorio. Orientamento al servizio pubblico , con un forte senso di responsabilità nella tutela dell’ambiente e della fauna.

, con un forte senso di responsabilità nella tutela dell’ambiente e della fauna. Autonomia operativa , per svolgere le attività di sorveglianza e manutenzione con efficienza e senso del dovere.

, per svolgere le attività di sorveglianza e manutenzione con efficienza e senso del dovere. Capacità organizzative e di gestione del tempo, per pianificare e attuare interventi in modo efficace e puntuale. Queste competenze trasversali saranno valutate durante le prove concorsuali insieme alle capacità tecniche specifiche, con l’obiettivo di selezionare candidati che possano contribuire efficacemente alla protezione e valorizzazione delle aree naturali della Regione Lazio. Considerando la natura del ruolo, che prevede anche attività sul campo, è consigliabile mantenere una buona preparazione fisica.

