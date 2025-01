Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025: 55 posti a tempo indeterminato per diplomati

La Regione Lazio ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 55 unità nel ruolo di Guardiaparco, offrendo un’importante opportunità di carriera per diplomati interessati alla vigilanza ambientale e alla tutela delle aree protette.



I candidati selezionati saranno inquadrati nel profilo professionale Istruttore area vigilanza – Guardiaparco, (ex categoria C, posizione economica C1) da inquadrare nell’Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Di seguito, tutti i dettagli su requisiti, modalità di candidatura e prove selettive, con consigli utili per la preparazione.

Per la preparazione suggeriamo: FORMATO CARTACEO Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco Questo kit è un utile strumento per la preparazione alle prove del Concorso indetto dalla Regione Lazio per 55 Istruttori di Vigilanza Guardiaparco. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: quiz a risposta multipla o a risposta aperta sugli argomenti previsti dal bando;- prova orale: colloquio sugli argomenti della prova scritta e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il kit per la preparazione contiene 2 volumi:› manuale "L'Agente di Polizia provinciale" contenente gli argomenti richiesti per la prova scritta, con mappe concettuali-operative, sanzionari, una selezione di quiz, 80 modelli per la redazione degli atti, una selezione di sentenze della Cassazione Penale e Civile e del Consiglio di Stato;› Tavole a colori: fascicolo a colori dedicato alle varie specie di flora e fauna selvatica.Nella sezione online collegata al libro sono disponibili:- simulatore di quiz- teoria e quiz di inglese e informatica- appendice legislativa regionale.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, requisiti e domanda Per accedere al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana;

Età compresa tra 18 anni e il limite massimo per il pensionamento;

compresa tra 18 anni e il limite massimo per il pensionamento; Idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni richieste (alcune condizioni di salute possono essere incompatibili con il ruolo);

per lo svolgimento delle mansioni richieste (alcune condizioni di salute possono essere incompatibili con il ruolo); Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, o titolo equipollente riconosciuto;

conseguito in Italia, o titolo equipollente riconosciuto; Patente di guida categoria B , in corso di validità;

, in corso di validità; Godimento dei diritti civili e politici ;

; Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva , se previsti;

, se previsti; Assenza di condanne penali definitive e di provvedimenti di destituzione da impieghi pubblici. La domanda di partecipazione al Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025 deve essere inoltrata – entro il 4 febbraio 2025 – esclusivamente online tramite il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. La candidatura sarà valida solo previo pagamento della tassa di partecipazione di 10,33 euro tramite il sistema PagoPA.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, prove di selezione La procedura concorsuale per i 55 posti da Guardiaparco prevede due fasi di selezione: Prova scritta , che potrà essere eseguita con strumenti informatici e potrà consistere in quesiti a risposta aperta o sintetica oppure quiz a risposta multipla sulle materie indicate nel bando, ovvero:

, che potrà essere eseguita con strumenti informatici e potrà consistere in o sintetica sulle materie indicate nel bando, ovvero: in sintesi: Normativa sulle aree naturali protette, normativa sui Siti della Rete Natura 2000, normativa sulle specie aliene invasive, normativa forestale e antincendio boschivo, gestione della fauna selvatica, caccia e pesca nelle acque interne, normativa sulla raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco, tutela del patrimonio geologico e speleologico, normativa edilizia e tutela del paesaggio, sviluppo sostenibile ed educazione ambientale, ecologia e conservazione della natura, procedure di Polizia Giudiziaria e sanzioni amministrative, Codice dell’ambiente, elementi di diritto amministrativo, diritto regionale, normativa sul rapporto di lavoro pubblico, codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Prova orale , che comprenderà:

, che comprenderà: Colloquio sulle materie d’esame;



Verifica della conoscenza della lingua inglese ;

;

Accertamento delle competenze informatiche. Per superare le prove è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30.

Concorso Guardiaparco Regione Lazio 2025, preparazione

Per una preparazione efficace al concorso, consigliamo il Kit Concorso Regione Lazio 55 Istruttori vigilanza Guardiaparco, che è composto da manuale di studio contenente gli argomenti richiesti per le prove di selezione e fascicolo a colori dedicato alla flora e fauna delle aree protette.

In aggiunta, la piattaforma online collegata al manuale fornisce: Simulazioni di quiz

Teoria e quiz su inglese e informatica

Appendici normative regionali.

Guardiaparco Regione Lazio, mansioni e stipendio I Guardiaparco hanno il compito di vigilare e proteggere le aree naturali protette, svolgendo attività quali: Monitoraggio ambientale per garantire il rispetto della normativa vigente;

per garantire il rispetto della normativa vigente; Collaborazione con forze di polizia per contrastare i reati ambientali ;

; Manutenzione di sentieri e infrastrutture ;

; Partecipazione a operazioni di protezione civile , come la prevenzione incendi;

, come la prevenzione incendi; Educazione ambientale e supporto ai visitatori;

e supporto ai visitatori; Gestione di progetti di conservazione di flora e fauna. Il trattamento economico previsto è di 21.392,87 euro lordi annui, corrispondenti a circa 1.782,73 euro lordi mensili, oltre a tredicesima e possibili indennità accessorie.

