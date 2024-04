Concorsi per personale tecnico amministrativo universitario: ruoli, stipendi, requisiti, preparazione

Il personale tecnico amministrativo nelle università – che comprende tecnici, amministrativi, informatici e bibliotecari – si occupa delle varie attività di supporto alla didattica e alla ricerca: si tratta in sostanza di figure che, nelle varie sedi e strutture degli atenei italiani, operano nei servizi informatici, logistici, di laboratorio, amministrativi, contabili, bibliotecari.



Per diventare parte del personale tecnico amministrativo nelle università italiane è necessario partecipare ai concorsi banditi dai vari atenei. Vediamo quali sono le figure ricercate, quanto guadagnano, i requisiti per partecipare ai concorsi e come prepararsi alle selezioni.



>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente



Consigliamo questo volume, disponibile anche su Amazon: FORMATO CARTACEO Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili Il manuale racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.Ciò costituisce anche la logica conseguenza di una formazione scientifica e/o professionale acquisita a vario titolo dagli autori: funzionari, ricercatori, studiosi di diversi sistemi gestionali.Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale importanza, improntate più di altre a un taglio critico e scientifico, anche in considerazione della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative.Il volume prevede la presenza a fine di ogni capitolo di una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della preparazione acquisita.La presente edizione è aggiornata al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con un apposito capitolo aggiornato alle ultime novità normative e una selezione di quiz con commento, e contiene anche un capitolo dedicato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.Il testo, oltre a essere caratterizzato dalle finalità di approfondimento necessario per chi si accinge a partecipare a concorsi per la selezione o la progressione di carriera del personale universitario, costituisce uno strumento utile per chi svolge quotidianamente funzioni di gestione in ambito pubblico e ha necessità di documentarsi e aggiornarsi.a cura di Cesare MirielloDottore di Ricerca (PhD) in «Diritto Civile Persona e Mercato» presso l’Università di Urbino e in «Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi» presso l’Università di Bologna. Tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di Capo di Gabinetto del Rettore dell’Università della Calabria, di Assistente del Rettore dell’Università di Trento e di Responsabile Gestionale della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna. Cesare Miriello (a cura di) | Maggioli Editore 2023 39.90 € Scopri di più

La figura del tecnico amministrativo nelle Università Il personale tecnico amministrativo è classificato in quattro categorie (B, C, D, EP), più la dirigenza.

Ogni categoria è caratterizzata da diversi gradi di autonomia e di responsabilità, da uno specifico trattamento economico e da diverse possibilità di sviluppo professionale.



Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Requisiti per entrare a far parte del personale tecnico amministrativo Per entrare a far parte del personale tecnico amministrativo in università è necessario possedere un titolo di studio, che è diverso a seconda della categoria. In particolare : Categoria B : titolo di studio di scuola dell’obbligo ;

: titolo di studio di ; Categoria C : diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

: di durata quinquennale; Categorie D e EP : diploma di laurea del vecchio ordinamento o una laurea di primo livello (triennale) o una laurea specialistica o una laurea magistrale ed eventuali titoli abilitativi richiesti da legge;

e : diploma di del vecchio ordinamento o una laurea di primo livello (triennale) o una laurea specialistica o una laurea magistrale ed eventuali titoli abilitativi richiesti da legge; Dirigenti: diploma di laurea del vecchio ordinamento o una laurea di primo livello (triennale) o una laurea specialistica o una laurea magistrale e/o una abilitazione professionale, nonché gli ulteriori requisiti di esperienza richiesti dall’art. 19, comma VI, D.Lgs 165/2001 Il tipo di professionalità ricercata, le specifiche competenze e conoscenze richieste sono poi indicate all’interno di ciascun specifico bando di concorso.

Trattamento economico per il personale tecnico amministrativo Al personale tecnico amministrativo delle Università è applicato il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale (CCNL) e dal contratto collettivo integrativo di lavoro (CCIL). Vediamo le stime di stipendio categoria per categoria, in regime orario a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali.



L’orario ordinario di lavoro è infatti di 36 ore settimanali, e può essere articolato su cinque giorni oppure su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. Categoria B : la stima dello stipendio annuo lordo è di 24.172,74 euro ;

: la stima dello stipendio annuo lordo è di ; Categoria C : la stima dello stipendio annuo lordo è di 27.783,39 euro ;

: la stima dello stipendio annuo lordo è di ; Categoria D : la stima dello stipendio annuo lordo è di 32.630,00 euro ;

: la stima dello stipendio annuo lordo è di ; Categoria EP: la stima dello stipendio annuo lordo è di 41.477,27 euro. Sono inoltre solitamente previsti avanzamenti stipendiali, in base ad ulteriori procedure selettive con cadenza periodica. Dirigenza: la stima dello stipendio annuo lordo è di 80.170,73 euro per la I fascia, 86.770,73 euro per la II fascia, 100.090,73 euro per la III fascia

Come entrare a far parte dei tecnici amministrativi: concorsi Per entrare a far parte del personale tecnico amministrativo delle varie università italiane occorre necessariamente partecipare a un concorso pubblico.



In caso si sia già dipendenti di un’altra pubblica amministrazione italiana è possibile anche partecipare a una mobilità esterna o presentare istanze di interscambio congiunto. Se invece si rientra tra le categorie protette individuate dalla legge 68/99 è possibile partecipare a concorsi pubblici esclusivamente riservati alle persone con disabilità oppure concorsi pubblici con una riserva di posti.

Concorsi tecnici amministrativi universitari: come prepararsi I principali argomenti su cui è necessario prepararsi per le prove di selezioni sono: Autonomia universitaria

Governo delle Università

Organizzazione e competenze Ministero

Inquadramento e rapporto di lavoro

Docenza

Contratti

Gestione economico-finanziaria e contabile

Ricerca e innovazione

Didattica

Diritto allo studio

Servizi di segreteria

Trasparenza e prevenzione della corruzione

Li trovi tutti esposti in questo volume, disponibile anche su Amazon: FORMATO CARTACEO Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili Il manuale racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.Ciò costituisce anche la logica conseguenza di una formazione scientifica e/o professionale acquisita a vario titolo dagli autori: funzionari, ricercatori, studiosi di diversi sistemi gestionali.Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale importanza, improntate più di altre a un taglio critico e scientifico, anche in considerazione della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative.Il volume prevede la presenza a fine di ogni capitolo di una selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della preparazione acquisita.La presente edizione è aggiornata al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con un apposito capitolo aggiornato alle ultime novità normative e una selezione di quiz con commento, e contiene anche un capitolo dedicato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.Il testo, oltre a essere caratterizzato dalle finalità di approfondimento necessario per chi si accinge a partecipare a concorsi per la selezione o la progressione di carriera del personale universitario, costituisce uno strumento utile per chi svolge quotidianamente funzioni di gestione in ambito pubblico e ha necessità di documentarsi e aggiornarsi.a cura di Cesare MirielloDottore di Ricerca (PhD) in «Diritto Civile Persona e Mercato» presso l’Università di Urbino e in «Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi» presso l’Università di Bologna. Tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di Capo di Gabinetto del Rettore dell’Università della Calabria, di Assistente del Rettore dell’Università di Trento e di Responsabile Gestionale della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna. Cesare Miriello (a cura di) | Maggioli Editore 2023 39.90 € Scopri di più

Concorso Università di Cagliari 35 posti In questa sede segnaliamo il Concorso indetto dall’Università di Cagliari per 35 posti totali: 19 posti (cat. D) per l’area amministrativa-gestionale e 16 posti (cat. C) per l’area amministrativa. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 aprile 2024. Per la preparazione a tutte le prove di questo concorso (eventuale preselettiva, prova scritta, prove orali), che si sommeranno alla valutazione dei titoli, consigliamo: