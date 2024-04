Chiusura balcone in condominio, non sempre sicurezza e decoro sono compromessi: un caso recente

L’art. 1122 c.c., comma 1, vieta a ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danni materiali alle parti condominiali.



Tuttavia il nuovo articolo 1122 c.c. estende l’operatività della norma anche alle opere realizzate nella proprietà esclusiva, idonee a ledere il decoro architettonico dell’edificio.



Qualora le opere realizzate dal singolo condominio nella sua unità immobiliare siano messe in discussione dagli altri condomini e nasca una lite giudiziaria, spetta al giudice del merito, verificare se l’opera realizzata su parte di proprietà individuale abbia determinato una lesione alla stabilità, sicurezza, o al decoro architettonico del palazzo. Sembra utile analizzare un caso pratico recentemente preso in considerazione dal Tribunale di Aosta.



Ristrutturazione di appartamento al piano terra con chiusura di due balconi: la vicenda Un condomino realizzava lavori di ristrutturazione del proprio appartamento al piano terra, consistenti nell’apertura di due porte finestre sulla facciata condominiale del lato nord, creazione di un accesso diretto alla propria abitazione dal marciapiede condominiale al lato nord, chiusura parziale del balcone lato est e chiusura totale del balcone lato sud.



Il condominio si rivolgeva al Tribunale lamentando che tali lavori, non autorizzati dall’assemblea, avevano comportato il cambio di destinazione dei due terrazzi (diventate due stanze munite di tramezze interne) e compromesso la sicurezza e stabilità dell’edificio condominiale per i maggiori carichi.



Lo stesso attore riteneva che le opere realizzate dal convenuto avessero modificato la sagoma dell’edificio condominiale con alterazione del decoro architettonico. L’attore pertanto chiedeva che il convenuto fosse condannato al ripristino dello status quo ante, in subordine al pagamento delle somme necessarie per la messa in sicurezza dell’edificio condominiale, in ogni caso oltre al risarcimento del danno, da stabilirsi anche in via equitativa.



Il convenuto rilevava, tra l’altro, che per le opere effettuate non era necessaria alcuna verifica strutturale; che la sagoma dell’edificio non veniva alterata in quanto la dimensione dei balconi (e pertanto la sagoma dell’edificio) non veniva modificata; che la chiusura dei balconi non aveva inciso sulle parti comuni dell’edificio; che la facciata era già stata modificata dal altri condomini (con la chiusura dei balconi con delle vetrate9; che l’apertura di porte o finestre sul muro perimetrale non ledeva il diritto degli altri condomini di fare pari uso del bene; che la domanda risarcitoria del condominio era del tutto infondata.