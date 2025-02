Cessione di cubatura: esclusa in caso di aree disomogenee

La cessione di cubatura, definita anche come “atto di asservimento”, consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, comunque dotate del requisito della reciproca prossimità ed aventi la medesima destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un’area edificabile non sfrutta per sé la cubatura realizzabile sul proprio terreno, al fine di consentire all’altro di disporre di una volumetria maggiore di quella espressa dal terreno di sua proprietà.



In buona sostanza, con la cessione di cubatura il proprietario del fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti concessigli dallo strumento urbanistico e, formando un diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di costui[1]. Vediamo meglio come funziona.



Atto di asservimento e spostamento dell’indice edificatorio Pertanto, l’atto di asservimento, per cui un fondo viene destinato a servire al computo dell’edificabilità di un’altra area, costituisce una fattispecie negoziale avente effetti obbligatori, in cui la qualità edificatoria di un fondo viene posta a servizio di un altro fondo al fine di incrementare la cubatura realizzabile su quest’ultimo, creando sull’area asservita un vincolo permanente ed irrevocabile con perdita delle sue potenzialità edificatorie e conseguente permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario anche nei trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva, essendo pertanto opponibile ai terzi e a chiunque ne sia il proprietario.



Lo spostamento dell’indice edificatorio, che in tal modo viene a realizzarsi, non determina alcuna variazione dell’indice territoriale di zona, cioè della sua densità complessiva, atteso che l’indice generato da un terreno in rapporto alla superficie dell’area viene concentrato su un determinato vicino terreno, per cui viene a formarsi in sostanza un lotto di pertinenza urbanistica che non coincide più con i confini di proprietà.



La cessione di cubatura, in presenza dei presupposti legittimanti, quindi, è considerata ammissibile, in quanto la maggiorazione di volumetria a favore del cessionario della cubatura trova bilanciamento nella riduzione della volumetria del cedente, senza che ciò comporti alcuna modifica del rapporto di densità abitativa, stabilito dagli standard edilizi.

Presupposti per l’operatività della cessione di cubatura: contiguità delle aree interessate La cessione di cubatura è ammessa in presenza di due presupposti. In primo luogo, le aree interessate dall’asservimento devono essere contigue. Si tratta di un concetto oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza, secondo cui la contiguità non richiede necessariamente la comunione di uno o più confini ma una effettiva vicinanza[2].



Allo scopo di fornire un utile riferimento pratico, ricordiamo che una distanza superiore ai 300 metri è stata ritenuta già ostativa all’utilizzabilità della cessione di cubatura[3], così come (a maggior ragione) una distanza di qualche chilometro[4], mentre sono state ritenute ininfluenti una distanza di circa 20 metri[5], la presenza di una via con servitù di passaggio pubblico fra i due fondi[6], di uno scolo[7] e di una strada[8], anche vicinale[9]. In un’altra occasione, è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’asservimento la circostanza che le due aree, sebbene non confinanti, fossero comunque ricomprese nel medesimo foglio del catasto, nonostante la presenza di strade e altri lotti, alcuni dei quali edificati, fra i due fondi interessati[10].

Presupposti per l’operatività della cessione di cubatura: omogeneità urbanistica delle aree interessate In secondo luogo, il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario.



Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la “cessione di cubatura” fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte[11].

Un recente caso concreto Vediamo un recente caso concreto di inammissibilità dell’asservimento per mancanza dell’omogeneità urbanistica. Applicando i suesposti criteri ermeneutici, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 29 gennaio 2025, n. 186, ha ritenuto inammissibile, a fini del rilascio del permesso di costruire, l’asservimento nel caso di terreni insistenti su un ambito territoriale “EI — aree in assetto naturale o seminaturale” (dove è consentito l’uso silvo-pastorale, agrituristico ed escursionistico ed anche l’uso agricolo purché questi già sistemati a tali fini) ed altri su ambiti territoriali indicati “Zona L — Cave”, ovvero aventi una destinazione territoriale diversa dal fondo ricevente con destinazione d’uso “E1 — agricolo”.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it



