Cemento armato, riparazione e conservazione delle strutture: una sfida continua per l’ingegneria

Per il settore dell’ingegneria italiana la ricerca di soluzioni innovative a questioni complesse rappresenta una sfida continua, non solo in ambiti emergenti come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la robotica, ma anche in aree consolidate come quella dell’ingegneria dei sistemi edilizi.



Un esempio significativo è il cemento armato, utilizzato dalla fine dell’Ottocento e soggetto a continui miglioramenti grazie a sperimentazioni e innovazioni che ne aumentano le prestazioni e riducono l’impatto ambientale.



Le tecniche di diagnosi, riparazione, rinforzo e conservazione delle strutture in cemento armato rappresentano un segmento cruciale del mercato dell’ingegneria. Questo settore richiede un costante aggiornamento delle competenze tecniche per affrontare la necessità di interventi riparativi e conservativi. In Italia, la parte maggioritaria degli oltre 12 milioni di edifici residenziali è stata costruita prima degli anni ’70, indicando una diffusa esigenza di interventi su strutture in cemento armato.



Progetto CONCRETO e il ruolo degli ingegneri Per comprendere meglio le prospettive degli ingegneri su questi temi, il Centro Studi CNI ha condotto un sondaggio nel maggio 2024, nell’ambito del Progetto CONCRETO, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Il progetto è guidato dalla Fondazione Pier Luigi Nervi e coinvolge 13 enti tra cui strutture di formazione, organismi di rappresentanza di professionisti tecnici e centri di ricerca.



Dal sondaggio, che ha coinvolto quasi 3 mila intervistati (la quasi totalità ingegneri operanti nell’ambito civile-edile), è emerso che il 71,5% dei partecipanti è impegnato frequentemente o saltuariamente in progetti di riparazione e conservazione di strutture in cemento armato.



Circa il 30% degli ingegneri ha affermato che questi interventi costituiscono il 25% del loro volume di lavoro annuale, mentre per il 21% rappresentano addirittura il 40%.



Le tipologie di strutture su cui si interviene maggiormente sono edifici residenziali (80%) e pubblici (46%). Anche le infrastrutture (30%) e gli edifici moderni vincolati (24%) richiedono frequenti interventi di riparazione e recupero. La multidisciplinarità emerge come un aspetto rilevante, con ingegneri e architetti che collaborano strettamente.

Tipologie di interventi e formazione necessaria Gli interventi più frequenti includono la riparazione delle parti sottostanti l’intonaco esterno (patch repair), interventi di rinforzo e riparazioni delle fessurazioni e gli interventi riparativi e di rinforzo con materiali fibrorinforzati.



Il mercato dell’ingegneria riparativa del cemento armato è in espansione, evidenziando una crescente domanda di esperti. Tuttavia, solo il 42% degli ingegneri ha seguito corsi specialistici universitari o possiede certificazioni specifiche per gli interventi sul cemento armato. La maggior parte acquisisce competenze attraverso l’esperienza pratica e corsi di aggiornamento professionale. Il 98% degli intervistati riconosce l’importanza di approfondimenti specifici, suggerendo la necessità di eventi formativi sia brevi che di lunga durata.



In questo contesto, il confronto tra professionisti è essenziale. Il convegno “Concreto Day”, organizzato nell’ambito del progetto europeo CONCRETO, si terrà il 10 giugno al Politecnico di Milano. Durante l’evento, esperti discuteranno tecniche di riuso, restauro e ristrutturazione del cemento armato, presentando casi studio come il restauro della Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Bergamo, la ristrutturazione del Mercato di Corso Sardegna a Genova e il recupero della Nuova Libreria Civica a Torino.