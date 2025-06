CDSwin 2025: modellazione spaziale automatica dei setti in c.a. e analisi pushover avanzate

Con il rilascio della versione 2025 del software di calcolo strutturale CDSWin, è stata introdotta una nuova funzionalità tanto attesa quanto innovativa, pensata per semplificare e potenziare il lavoro quotidiano degli ingegneri strutturisti che operano con strutture in cemento armato.



La nuova funzione è stata progettata per consentire la generazione automatica di un modello spaziale con setti in c.a. valutabile con analisi pushover. Vediamo meglio di cosa si tratta.



La nuova funzionalità di CDSwin 2025 La nuova funzione di CDSwin 2025 consente di generare automaticamente un modello spaziale tridimensionale con setti in c.a. Imputati inizialmente come elementi bidimensionali, questi vengono ora trasformati in elementi asta all’interno del nuovo modello spaziale, compatibili con le analisi non lineari di tipo pushover. Si tratta di un cambio di paradigma significativo sia per la modellazione strutturale, sia per l’impostazione delle analisi avanzate.



Una volta generato il modello tridimensionale, l’utente ha la possibilità di inserire direttamente le armature longitudinali e trasversali negli elementi asta rappresentativi dei setti, attraverso un’interfaccia chiara e intuitiva.



Questo approccio consente di sviluppare modelli più realistici e accurati, riflettendo in modo coerente la geometria spaziale della struttura e la distribuzione effettiva delle armature.

I vantaggi della nuova funzionalità I principali vantaggi della nuova funzionalità includono: Automazione della modellazione spaziale : riduce drasticamente i tempi di input manuale, diminuendo il rischio di errori e rendendo il flusso di lavoro più efficiente e affidabile.

: riduce drasticamente i tempi di input manuale, diminuendo il rischio di errori e rendendo il flusso di lavoro più efficiente e affidabile. Transizione coerente dal 2D al 3D : i setti imputati per impalcato vengono gestiti nel modello tridimensionale, mantenendo posizione, geometria e continuità con il resto della struttura.

: i setti imputati per impalcato vengono gestiti nel modello tridimensionale, mantenendo posizione, geometria e continuità con il resto della struttura. Analisi pushover avanzate : la possibilità di eseguire analisi non lineari su un modello tridimensionale arricchito di dettagli costruttivi consente una valutazione più realistica del comportamento sismico globale della struttura.

: la possibilità di eseguire analisi non lineari su un modello tridimensionale arricchito di dettagli costruttivi consente una valutazione più realistica del comportamento sismico globale della struttura. Gestione diretta delle armature sugli elementi asta: permette di modellare in dettaglio il comportamento plastico dei setti, facilitando verifiche avanzate e interventi di ottimizzazione.

Questa implementazione rappresenta un passo decisivo verso una maggiore automatizzazione del processo progettuale e consolida il ruolo di CDSWin come strumento di riferimento per la progettazione strutturale avanzata.



L’evoluzione del software riflette l’impegno costante di STS nel fornire soluzioni tecniche evolute, capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze della pratica professionale quotidiana.



