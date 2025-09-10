La Casa a Consumo Zero: come progettare edifici efficienti e sostenibili

Come è noto, il settore edilizio è responsabile di una quota rilevante dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti in Europa. La sfida posta dal Green Deal europeo e dalla Direttiva EPBD (o Case Green) è chiara: raggiungere edifici a consumo quasi nullo e, progressivamente, edifici a zero emissioni. In questo contesto, progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni sono chiamati a ripensare radicalmente approcci costruttivi e strategie di riqualificazione.
Il libro La Casa a Consumo Zero di Virginia Luisella Pascale (>> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon) fornisce una guida completa alla progettazione e gestione di edifici ad altissima efficienza energetica. Vediamone i contenuti.
La Casa a Consumo Zero
L'efficientamento energetico degli edifici è un tema ineludibile, che sta comportando e comporterà, sempre più in futuro, una vera e propria rivoluzione (tecnologica e progettuale) per i tecnici e i progettisti, a partire dalla direttiva EPBD (c.d. direttiva Case Green). Questo manuale si prefigge lo scopo di accompagnare e aiutare il lettore nel comprendere e governare le nuove modalità progettuali che porteranno entro il 2050 il nostro parco immobiliare a essere "a emissioni zero".L'opera, in particolare, fornisce informazioni, consigli di buona pratica e spunti di riflessione utili sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione degli interventi, offrendo una solida impostazione rispetto a quali siano gli aspetti da tenere in considerazione e a come affrontarli.Il manuale approfondisce l'aspetto dell'efficientamento energetico finalizzato alla riduzione dei consumi.Lo scopo è duplice: fornire un'analisi critica delle principali tecnologie impiegate in ambito edilizio per gli interventi di efficientamento energetico, tanto negli edifici di nuova costruzione quanto negli edifici esistenti, e promuovere un approccio progettuale olistico, che consenta di non perdere di vista il quadro d'insieme, per garantire – oltre il risparmio energetico anche il comfort termoigrometrico ed acustico, la sicurezza strutturale e antincendio dei fabbricati.Virginia Luisella PascaleProgettista e DL specializzata in interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Ha conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria presso il Politecnico di Milano ed è iscritta all'Ordine Ingegneri di Milano, presso cui partecipa attivamente ai lavori di diverse Commissioni. Ha svolto attività di progettazione e project management per gli appalti del sito Expo2015 e attualmente si occupa di interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e risanamento acustico di edifici esistenti. Svolge attività di docenza, per corsi di formazione inerenti la prestazione energetica e acustica degli edifici. È abilitata come Certificatore energetico di Regione Lombardia, Tecnico Competente in Acustica, Professionista Antincendio e Coordinatore per la sicurezza, è inoltre iscritta all'Albo nazionale CTU.
Virginia Luisella Pascale | Maggioli Editore 2024
Cosa propone il volume
Il volume, un vero e proprio manuale di progettazione, affronta il tema degli edifici a consumo zero da più prospettive:
- Normativa e politiche europee e nazionali: inquadramento delle direttive e dei requisiti minimi di prestazione energetica.
- Soluzioni tecnologiche e impiantistiche: materiali, sistemi costruttivi, rinnovabili e domotica per raggiungere standard NZEB e oltre.
- Strategie progettuali: simulazioni energetiche, progettazione integrata, ottimizzazione di involucro e impianti.
- Casi studio concreti: esempi di edifici residenziali e pubblici che hanno raggiunto performance energetiche elevate, dimostrando la fattibilità economica e tecnica del modello “consumo zero”.
Lo scopo è duplice: fornire un’analisi critica delle principali tecnologie impiegate in ambito edilizio per gli interventi di efficientamento energetico, sia negli edifici di nuova costruzione sia negli edifici esistenti, e promuovere un approccio progettuale olistico, che consenta di non perdere di vista il quadro d’insieme, per garantire, oltre al risparmio energetico, anche il raggiungimento del comfort termico e acustico, e della sicurezza strutturale e antincendio degli edifici.
Perché è utile ai professionisti
Il volume si distingue per l’approccio multidisciplinare e operativo: non solo teoria e quadro normativo, ma anche strumenti applicabili al lavoro quotidiano di architetti, ingegneri, geometri, energy manager e imprese edili.
Ampio spazio è dato ai modelli di calcolo, agli scenari di payback economico e alle sinergie tra efficienza ed energie rinnovabili, temi oggi cruciali anche per l’accesso a bonus e incentivi.
Scritto da Virginia Luisella Pascale – progettista ingegnere e DL specializzata in interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente – il libro rappresenta una bussola indispensabile per chi deve affrontare le nuove sfide della transizione energetica in edilizia, conciliando sostenibilità, comfort abitativo ed economicità degli interventi.
La Casa a Consumo Zero
