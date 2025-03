Canaline doccia ultra-sottili: grandi prestazioni e facile manutenzione

I valori dell’eleganza e della raffinatezza sono sempre più riconosciuti, soprattutto quando si parla del design della casa. Per ottenere un risultato davvero elegante, i dettagli contano molto, anche nella stanza da bagno. Le canaline doccia Elegance della famiglia Fluidmaster riescono a unire estetica e prestazioni efficienti per stravolgere ogni spazio doccia.



In questo articolo ti forniremo molti dettagli utili su questi moderni scarichi doccia ultrasottili. In particolare scoprirai perché queste canaline doccia rappresentano la scelta ideale per i professionisti del settore che desiderano offrire ai propri clienti una soluzione elegante, di alta qualità e soprattutto funzionale. Infatti, queste canaline grazie alle loro caratteristiche tecniche e alla semplicità di installazione e manutenzione sono un’ottima scelta in un bagno raffinato e moderno.



Perché scegliere le canaline doccia ultra-sottili Le canaline doccia sono la soluzione ideale quando si desidera realizzare una stanza da bagno che unisca praticità ad eleganza.



Questa tipologia di scarico doccia infatti negli ultimi tempi sta riscontrando un grande successo, proprio per la combinazione di funzionalità ma anche di design perché permettono di creare un continuum estetico tra la pavimentazione e la doccia. Vengono per questo definite anche docce walk-in in inglese e hanno, oltre all’estetica un grande vantaggio inclusivo perché eliminano il tradizionale “gradino” del piatto doccia.



In questo panorama, un modello di canalina ultra-sottile che riduce maggiormente lo spessore della canalina sposta ancora più in alto l’asticella di un bagno moderno e raffinato. Infatti, le Elegance della famiglia Fluidmaster grazie al loro profilo super sottile e minimalista, si integrano alla perfezione con il pavimento del bagno diventando quasi invisibili. Questa ricerca estetica, che fa della discrezione il suo punto di forza, non è solo piacevole alla vista ma garantisce elevate prestazioni per un drenaggio ottimale che arriva a una portata di 45 l / min. a norma EN 1253-2.

Vantaggi delle canaline di facile pulizia e manutenzione Un altro dei grandi plus delle canaline Elegance è dato dalla facilità di pulizia che rappresenta un altro grande vantaggio per l’utilizzatore. La griglia realizzata in acciaio inox per poter resistere alla corrosione e agli urti è removibile e permette una pulizia rapida e completa. In questo modo si previene l’accumulo di sporco e oltre a garantire un ambiente igienico, ne preserva le prestazioni nel tempo. Questa tipologia di griglia estraibile è molto importante per i professionisti che desiderano offrire ai loro clienti soluzioni che siano non solo di design ma anche efficaci e durature.

Canaline pensate per i professionisti Passiamo adesso al dettaglio di come le Elegance siano state realizzate tenendo conto non solo degli utilizzatori finali ma anche dei professionisti. Queste canaline doccia offrono numerosi vantaggi per gli installatori: facilità di installazione : le canaline Elegance hanno un design innovativo e la regolazione dall’alto che le rende semplici da installare, aspetto che riduce le difficoltà e il tempo di lavoro;

: le canaline Elegance hanno un design innovativo e la regolazione dall’alto che le rende semplici da installare, aspetto che riduce le difficoltà e il tempo di lavoro; versatilità : possono essere facilmente integrate in diverse tipologie di pavimentazione, garantendo funzionalità e un risultato ottimale per continuità visiva;

: possono essere facilmente integrate in diverse tipologie di pavimentazione, garantendo funzionalità e un risultato ottimale per continuità visiva; manutenzione ridotta: aspetti come la resistenza alla corrosione e la pulizia efficace e rapida della canalina ne garantiscono una lunga durata nel tempo che riducendo la necessità di interventi di manutenzione da parte dell’installatore.

Punti di forza delle canaline Elegance Prima di concludere, è importante fare un breve riepilogo dei punti di forza delle canaline doccia Elegance: materiali di alta qualità: sono molto resistenti alla corrosione perché realizzate in acciaio inossidabile e facili da pulire grazie al filtro anti-capelli;

design ultrasottile: il profilo sottile e piastrellabile si integra alla perfezione con il pavimento, creando così l’effetto di continuità visiva che amplifica la sensazione di spazio nella stanza da bagno;

telaio regolabile in altezza: per un’installazione adattabile, pratica ed efficace;

drenaggio ottimale: portata dell’acqua 45 l / min. a norma EN 1253-2;

sifone girevole Ø 50 mm: che ne facilita l’installazione e consente di regolarlo nella posizione appropriata.

Versioni disponibili Queste canaline sono disponibili in diverse misure per adattarsi a varie esigenze di progetto dalla misura 500 mm fino a 900 mm sia in versione acciaio standard/custom che nella colorazione nero opaco.



