Hilti lancia la nuova campagna: gli eroi delle costruzioni al centro della scena

Nel pieno fermento del Fuorisalone, tra i percorsi del Tortona District, Hilti ha fatto il suo ingresso ufficiale presentando il suo Hero Hub. Uno spazio pensato non solo per mostrare tecnologie e innovazioni, ma per raccontare una visione nuova del settore delle costruzioni. L’aria era quella delle grandi occasioni: professionisti del design, operatori edili, studenti e media di settore si sono alternati in un continuo flusso tra workshop, presentazioni e incontri. Al centro dell’attenzione, la nuova campagna globale di brand awareness di Hilti, che celebra i lavoratori come veri protagonisti del cambiamento urbano, eroi ed eroine del settore delle costruzioni.



Un approccio concreto e diretto, che ha dato il via a una settimana di dialogo su temi chiave come sostenibilità, sicurezza e produttività nei cantieri.



Chiara Piccini, Head of Brand and Digital di Hilti Italia, ha aperto la tavola rotonda “I Pilastri del Progresso: gli Eroi che plasmano le nostre Città”, sottolineando l’importanza di celebrare i lavoratori che ogni giorno trasformano i nostri spazi abitativi, incarnando i valori fondamentali dell’azienda.



Un design etico e funzionale per costruire il futuro La nuova campagna globale, presentata da Veronika Schnabel, Head of Global Brand & Communications di Hilti Group, va oltre la semplice promozione di prodotti: mira a raccontare una storia di dedizione, innovazione e riconoscimento.



Hilti rappresenta i lavoratori edili come veri e propri eroi del quotidiano, paragonabili agli atleti moderni, capaci di modellare la morfologia e l’identità delle città. Tra le soluzioni presentate, spiccano attrezzi cordless pluripremiati agli IF e Red Dot Design Award e esoscheletri pensati per ridurre la fatica nei cantieri.



La campagna, in linea con il purpose Hilti #MakingConstructionBetter, si è concretizzata all’interno dell’Hilti Hero Hub, rafforzando l’immagine dell’azienda come un “mantello” che sostiene e protegge i lavoratori, accompagnandoli verso il successo. In questo modo, l’azienda ridefinisce il ruolo del design: non solo estetica, ma valore etico e sociale.

Il valore del dialogo e della sostenibilità: la visione di Hilti Durante gli interventi, Luigi Ancona, Sales Director di Hilti Italia, ha enfatizzato due concetti chiave: persone e dialogo. Attraverso un approccio integrato, Hilti promuove una progettazione sostenibile e duratura, che tenga conto del ciclo di vita delle opere e dell’impatto sociale ed economico delle costruzioni.



L’obiettivo? Trasformare ogni cantiere in uno spazio creativo e gratificante, capace di attrarre nuove generazioni e rinnovare la narrativa di un settore spesso percepito come tradizionale. Secondo Ancona, il futuro dell’edilizia passa attraverso l’inclusione, la sostenibilità e la collaborazione attiva con clienti, associazioni di settore e stakeholder.



Hilti si impegna così a superare la frammentazione progettuale, favorendo un approccio collaborativo che migliora la qualità complessiva dei progetti.

Un’eredità per il futuro: attrarre giovani e innovare il settore La partecipazione di Hilti al Fuorisalone rappresenta un chiaro segnale di rinnovamento. Come sottolineato da Veronica Pirovano, Sales Director di Hilti Italia, l’innovazione deve andare di pari passo con la responsabilità.



La strategia dell’azienda si fonda su tre pilastri fondamentali: sostenibilità, produttività e sicurezza, con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana di chi lavora nei cantieri e di riflesso, di tutta la comunità.



La nuova campagna, che verrà implementata gradualmente nei principali mercati europei, mira non solo a valorizzare i prodotti, ma a mettere in luce le persone straordinarie che costruiscono il nostro mondo. L’interesse manifestato dai tanti giovani visitatori dell’Hero Hub dimostra quanto temi come innovazione, sicurezza e design etico siano oggi fondamentali per ispirare le nuove generazioni e costruire un futuro migliore nel settore delle costruzioni.

